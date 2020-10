Geprügelte Lebenshilfe bringt Döbelner auf die Anklagebank

Döbeln

Sie sind Freunde, irgendwie. Die 19-Jährige aus Döbeln, die in ihrem Leben schon oft Bekanntschaft mit Gewalt, Kriminalität und dem Gericht gemacht hat und bereits als Teenager auf die schiefe Bahn geraten ist. Und er, der 42-Jährige Dachdecker, der sich um die junge Frau kümmert – ob sie das nun will oder nicht. Auch er hat bereits Bekanntschaft mit dem Konsum von Betäubungsmitteln gemacht. Unter anderem weil er seine Bemühungen, die 19-Jährige auf den rechten Weg zurückzuführen, zuletzt mit Gewalt untermauerte und sie im Krankenhaus gelandet ist, musste sich der Döbelner am Donnerstag vor dem Strafgericht unter Vorsitz von Richterin Ines Opitz in Döbeln verantworten. Ganze fünf Verfahren, in denen acht Vorfälle zu Buche standen, wurden zusammen verhandelt. Vorsätzliche schwere Körperverletzung, Sachbeschädigung und unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln kamen darin vor. Die meisten Anklagen standen mehr oder weniger in Zusammenhang mit der jungen Frau, die im Verfahren unter Betreuung von Rechtsanwalt Thomas H. Fischer als Nebenklägerin auftrat und Schmerzensgeld forderte.

Als er sie aus der Wohnung eines anderen in Döbeln-Nord holen wollte, um zu verhindern, dass sie – gerade erst von einem vierwöchigen Jugendarrestaufenthalt zurück – wieder Drogen konsumiert, kam es zu Handgreiflichkeiten. Weil sie weder mit ihm reden, noch ihm aus der Wohnung folgen wollte, soll er sie einem Yoghurtglas auf den Kopf geschlagen, als sie dann am Boden lag, mit dem Fuß getreten haben. Die junge Frau wird mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen, trägt Platzwunden im Gesicht und Verletzungen im Bauchbereich davon. Ein anderes Mal tritt er ihre Wohnungstür ein, verletzt sie mit mehreren Faustschlägen und Fußtritten. Erschrocken sei er beim Lesen der Anklage. „Ich wollte nur helfen, sie nie verletzen“, so der 42-Jährige. Dass er sich aus welchen Gründen auch immer für die junge Frau verantwortlich fühlt – Rechtsanwalt Thomas H. Fischer sprach kritisch von einem „Helfersyndrom“ – , spiegelt auch sein Verhalten wieder, das zu den weiteren Anklagen geführt hat. Einmal verschafft er sich Zutritt zu einer fremden Wohnung, um dort den Hund der jungen Frau zurückzuholen. Wieder tut er das mit Gewalt. Gewalttätig reagiert er auch in anderen Situationen schlägt seinen Kopf an den einer anderen Frau oder mit einer Hundeleine nach dem Mann, den er als schlechten Umgang für die 19-Jährige betrachtet.

Den außerdem angeklagten zweifachen unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln räumte der Angeklagte vollumfänglich ein. Nach einem Blitzknallerunfall, seit dem er aufgrund eines Augenleidens krank geschrieben ist, habe Anfang des Jahres ein Umdenken bei ihm stattgefunden. Nach einer Entgiftung sei er aktuell clean, besucht Suchtgespräche in der Diakonie in Döbeln und steht auf der Warteliste für die psychiatrische Tagesklinik. Außerdem ist er angemeldet für ein Anti-Gewalt-Training bei der Caritas. Seine Gewalt-Verfehlungen schreibt er dem Drogen-Konsum zu, der sein Wesen verändert habe.

Von den zehn geladenen Zeugen, die Licht ins Dunkel der Ereignisse bringen sollen, waren zwei nicht erschienen, drei – darunter auch die 19-jährige Geschädigte – sagten aus. Alle weiteren werden an einem nächsten Verhandlungstag gehört. Nach vier Stunden wurde die Verhandlung nämlich unterbrochen, weil der Verteidiger seinen nächsten Termin wahrnehmen musste. Zuvor hatte sich der Angeklagte noch unter Tränen an die Geschädigte auf der Zeugenbank gewandt und sich, wie auch in der Vergangenheit schon geschehen, dafür entschuldigt, was er ihr angetan habe. Sie nahm die Entschuldigung an, genauso wie den Vorschlag der Verteidigung, 2000 Euro Schmerzensgeld zu erhalten. In elf Tagen wird die Verhandlung fortgesetzt.

Von Manuela Engelmann-Bunk