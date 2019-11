Gerätehaus in Bockelwitz: Das Dach könnte jetzt drauf

Leisnig/Bockelwitz

Nach und nach wächst das neue Feuerwehrgerätehaus in Bockelwitz. Bis zur Dachunterkante steht das Gebäude, hatte zuletzt Bau- und Ordnungsamtsleiter Thomas Schröder vor den Leisniger Stadträten berichtet. Schröder lässt nicht unerwähnt: Mit Blick auf steigende Kosten muss gegenwärtig von Gesamtkosten von 1,3 Millionen Euro ausgegangen werden. Daraus ergibt sich ein momentaner Fehlbetrag im Stadthaushalt in Höhe von rund 218.000 Euro.

Baustart im Herbst war praktisch Pflicht

Mit seinen drei Fahrzeugstellplätzen wird der Gerätehausbau mit 540.000 Euro aus Fördermitteln bezuschusst. Da diese Mittel für das Jahr 2019 bewilligt wurden, war der baldige Baustart für diesen Herbst sozusagen Pflicht. Gemäß Plan hätte das Projekt eine Belastung der Stadtfinanzen in Höhe von rund 600.000 Euro ergeben. Diese liegt demnach jetzt bei rund 800.000 Euro. Laut Schröder müsse jetzt das Ziel sein, die zusätzlich aufgelaufenen Kosten an anderer Stelle wieder einzusparen.

Neben den Arbeiten für den Rohbau sind bereits jene für Dach und Fassade vergeben. Den erweiterten Rohbau errichtet die Mildensteiner Baugilde – zur Freude des Amtsleiters in einer Geschwindigkeit, die ihn davon ausgehen lässt, dass der ins Auge gefasste Fertigstellungstermin sicher eingehalten wird. Bereits im Mai soll das Gebäude seiner Bestimmung übergeben werden.

Dach kann aufgesetzt werden

Nach den Worten von Dirk Morgenstern von der Mildensteiner Baugilde sei der Bau so weit, dass das Döbelner Unternehmen Weimert Bedachungen im nächsten Schritt das Dach aufsetzen kann. In der jüngsten Ratssitzung wurde über die Auftragsvergabe für das nächste Fachlos entschieden, die Elektroinstallation sowie Meldetechnik. Fünf Unternehmen gaben Angebote ab. Mit einer Angebotssummer in Höhe von reichlich 86.000 Euro unterbreitete die Elektro Mutzschen GmbH das günstigste Angebot..

Als weitere zwei zu vergebende Fachlose stehen der Bau von Heizung-, Sanitär- und Lüftungsanlagen aus. Zudem geht es in einem fünften Los um die Gestaltung der Außenanlagen. Derzeit zu sehen ist das Mauerwerk vom Sozialtrakt. Dieser beherbergt unter anderem Umkleideräume, Duschen, den Schulungsraum, eine kleine Küche. Was das Interieur sowie die Ausrüstung des Gebäudes anbelangt, so waren Vertreter der Feuerwehr in die Entscheidungen einbezogen. Das neue Gerätehaus ist aus zwei Gründen notwendig: Einerseits werden drei Ortswehren aus den ländlichen Ortsteilen zusammen gelegt, da die jeweils einzelne personelle Besetzung von Clennen, Naundorf sowie Naunhof-Beiersdorf für den Einsatzfall nicht mehr auszureichen droht. Außerdem braucht die Feuerwehr im Norden der Gemeinde dringend einen zusätzlichen Standort. Die geforderten Ausrückezeiten, in die nördlichsten Dörfer beziehungsweise zur Autobahn, sind sonst nur schwer abzusichern.

Von Steffi Robak