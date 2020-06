Leisnig/Hartha

Es ist diese Art von Gerichtsverhandlung, bei der sich der Zuhörer fragt: Mein Gott, womit sich deutsche Gerichte so befassen. Vorm Döbelner Amtsgericht geht es zunächst um Nötigung im Straßenverkehr, mutmaßlich geschehen am 7. Dezember 2018. Für den Angeklagten aus Leisnig stand der Führerschein und damit die berufliche Existenz als Kraftfahrer auf dem Spiel. Letztlich erkennt das Gericht auf Freispruch.

Manöver hinter Hartha Kreuz

Der Mann soll im Dezember auf der B175, aus Hausdorf kommend, hinterm Kreisverkehr Hartha Kreuz einen anderen Pkw überholt und danach mutwillig ausgebremst haben. Das heißt, er hätte mit einem riskanten Manöver die Fahrerin zum Anhalten genötigt. Deswegen hatte sie ihn jedenfalls angezeigt und den Strafantrag gestellt.

Den Ausschlag dafür, dass dies sogar in den Entzug der Fahrerlaubnis hätte münden können, gab das umfangreiche Strafregister des Mannes: Es stand in Frage, ob sein Verhalten in ausreichender Weise auf eine charakterliche Schwäche schließen lasse, die ihn zum Führen eines Fahrzeuges untauglich macht. Im März war die Hauptverhandlung ausgesetzt worden, da die Fahrzeugführerin selber nicht im Zeugenstand erschien. Kurz davor hatte sie zudem ihre Anzeige zurück gezogen.

Betrunken und erschrocken

Aus dem angeblichen vorsätzlichen Ausbremsen wurde dann: Die Beifahrerin, damals grade Ex-Freundin, dazwischen auch mal Verlobte des Angeklagten, war betrunken und schrie erschrocken „Bremsen!“, nachdem sie vor sich Auto-Rücklichter im Dunkeln wahrgenommen hatte. Da ging die Fahrerin nach eigenem Bekunden „voll auf die Eisen“. So stellt sie es selbst als Zeugin beim erneuten Verhandlungstermin dar.

Also: Das Schreien ihrer Beifahrerin habe sie zur Bremsung veranlasst statt eines riskanten Überholmanövers des später Angeklagten. Der erschien zum zweiten Verhandlungstermin gleich gar nicht, wie er bereits zum ersten Termin im März angedeutet hatte: Er habe als Kraftfahrer längere Touren zu fahren, die ihm das Erscheinen vor Gericht erschweren. Für den zweiten Verhandlungstermin hatte er seinem Verteidiger Stefan Bonell die Vollmacht erteilt, ihn in seiner Abwesenheit zu vertreten.

Nur dunkel Erinnerungen

Die Umstände des Vorfalls sind schnell erzählt: Eine von zwei Freundinnen trägt mit ihrem Freund per Telefon beziehungsweise Textnachrichten einen Streit aus. An besagtem Abend besuchen die zwei Frauen gemeinsam eine Freundin in Hausdorf. Die Beifahrerin hatte nach eigenem Bekunden Alkohol getrunken, weshalb ihr heute in der Erinnerung „Details fehlen“ zu dem in Rede stehenden Vorfall der Nötigung. Doch an eins erinnert sie sich dunkel: „Eine Gefahrenbremsung war es nicht.“

Der später Angeklagte folgt den im Auto auf dem Heimweg befindlichen Frauen in seinem Pkw. Um sicher zu gehen, ob er es tatsächlich ist, drehen die Frauen in einem Kreisverkehr eine zusätzliche Runde. Sie finden das in dem Moment witzig.

Tatbestand Nötigung nicht nachweisbar

Ob es im Anschluss zu einem in irgend eine Art gefährlichen Fahrmanöver kommt, welches den Tatbestand der Nötigung erfüllt, stufen sowohl Staatsanwalt als auch Gericht als nicht nachweisbar ein, denn: beide Zeuginnen geben wieder, dass die betrunkene schreiende Beifahrerin den Anlass zur Bremsung gab. Von Seiten der Staatsanwaltschaft heißt es zum beantragten Freispruch: „Wir sind angewiesen auf das, was die Zeuginnen sagen.“ Eine überschwängliche Entlastungstendenz sei bei Beiden nicht zu erkennen.

Von Steffi Robak