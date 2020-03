Waldheim: Polizisten beleidigen und verleumden bringt Geldstrafe

Waldheim/Chemnitz

Ein Polizist mag vielleicht provokant auftreten, sich von einem Bürger so gereizt fühlen, dass er eine Situation zuspitzt statt zu beruhigen. Trotzdem: Wer sich ihm gegenüber beleidigend äußert, braucht gute Argumente, um aus der Nummer wieder rauszukommen. Einem 31-jährigen Waldheimer ist das am Dienstag vom Landgericht Chemnitz misslungen.

Was sich im September 2018 in der Waldheimer Auestraße abspielte, ist verworren. Jedenfalls rückte der nun als Zeuge aussagende Polizeihauptmeister nachts mit einer Kollegin in die Auestraße aus. Zuvor war im Revier Döbeln angerufen worden.

Situation heizt sich auf

Angeblich habe jemand Luft aus den Reifen eines Rettungswagens gelassen. Das spielt jedoch nirgends und niemals wieder eine Rolle, als habe es nie stattgefunden.

Jedenfalls treffen die Polizeibeamten neben weiteren Personen den später Angeklagten an. Der behauptet vor Gericht, er habe die Polizei gerufen. Es gab nebenher Stress mit einem Nachbarn. Der Polizist sagt: „Wir wollten die Sache klären. Aber das ging nicht. Der Angeklagte verhinderte das durch ständiges Reinreden.“ Die Situation begann sich aufzuheizen.

Alkomattest ? „Ich trinke nicht...“

Zunächst habe er den Angeklagten zweimal aufgefordert zum Alkomattest, sagt der Polizist. „Das wollte er nicht, und das muss er ja auch nicht.“ Auf Nachfrage räumt er ein, der Angeklagte habe auch keinen betrunkenen Eindruck gemacht. Trotzdem schildert der Angeklagte, er habe sich durch mehrfach und intensiv wiederholtes Auffordern geradezu genötigt gefühlt. Er habe abgelehnt mit den Worten, er trinke nicht, deshalb sei ein Alkomattest Steuerverschwendung.

„Schnell mit Anzeigen gegen Polizisten“

Der Polizist fühlte sich persönlich als „Steuerverschwender“ tituliert – ein feiner Unterschied. Und: Er habe das in sein Notizbuch geschrieben. Daraus formuliere er später seine Berichte. Das war für die Staatsanwaltschaft ein wesentlicher Anhaltspunkt, dass das Wort „Steuerverschwender“ so auch fiel. Der Polizeihauptmeister sagt vor Gericht auch: Er würde den Angeklagten kennen sowie Familienmitglieder beziehungsweise Verwandtschaftsverhältnisse – Waldheim ist eine Kleinstadt. Er sagt über den Angeklagten: „Ja, ich weiß, der ist ein impulsiver Mensch und schnell mit Anzeigen gegen Polizisten...“

Respektlose und obszöne Äußerungen

Zudem äußert sich der Beamte vor Gericht respektlos über private Angelegenheiten des Waldheimers und schließt mit den Worten: „Von so einem lasse ich mich doch nicht als Steuerverschwender bezeichnen.“ Der Grad der gegenseitigen Wertschätzungen der Männer liegt bei Null. Auch habe nach den Worten des Angeklagten der Polizist ihn mit einer obszönen Äußerung bedacht, wohin er sich das Test-Röhrchen stecken könne. In der Verhandlung fand das keine Beachtung.

Provokante Art des Polizisten fördert Eskalation

Doch hakt Staatsanwalt Carsten Schönfeld beim Polizisten nach: „Das war Ihnen also bekannt, dass der Mann so ist?“ und spricht es aus: Bei dem Polizisten sieht er durch dessen provokantes Auftreten eine Mitschuld an der Eskalation vom 8. September 2018. Dennoch: „Eine Beleidigung des Beamten rechtfertigt das nicht.“ Eklig wird die Lage des Angeklagten durch eine im Internet versendete Privat-Nachricht. Monate später schreibt er an eine Verwandte, warnt vor drei Polizeibeamten, vorm Döbelner Amtsgericht und der Staatsanwaltschaft Chemnitz. Sie seien korrupt und Verbrecher.

Private Schmäh-Nachricht weiter geleitet

Die Verwandte gibt die Nachricht weiter. So erreicht die schriftlich niedergelegte Schmähung die drei namentlich Benannten. Zur zweifachen Beamtenbeleidigung kommen drei tateinheitliche Verleumdungen hinzu. Alle drei Benannten verlangen Schmerzensgeld in Höhe von je 200 Euro. Der Waldheimer wollte das schon in Döbeln nicht akzeptieren.

Doch ging auch die Berufungsverhandlung vorm Landgericht nicht in seinem Sinne aus. Die Berufung wurde abgewiesen, das Döbelner Urteil bestätigt. Der Waldheimer muss eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen zu 13 Euro zahlen, zudem die Kosten des Verfahrens am Landgericht. Annehmen wollte er das ebenfalls nicht. Vielleicht geht er noch mal in sich.

Von Steffi Robak