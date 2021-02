Geringswalde, Hartha, Leisnig, Waldheim: Jesus online begegnen

Hartha/Leisnig/Geringwalde/Waldheim

Dieses Jahr läuft die Bibelwoche digital. Das erste Video ist bereits online. Das Angebot ist eine Gemeinschaftsaktion der Schwesterkirchgemeinden um die Orte Hartha, Leisnig, Geringswalde sowie Waldheim. Über den YouTube-Kanal „Ev.-Luth. Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde“ ist alles abrufbar. Auch über einen Link auf der Homepage www.kirche-leisnig.de sollen die Beiträge den Christen ins Haus flimmern, informiert die Leisniger Pfarrerin Katja Schulze. Das Thema dieser Bibelwoche lautet „Jesus begegnen.“ Es ist erste große Aktion der beteiligten Schwesternkirchgemeinden, seitdem sie vor etwa einem Jahr mit der Reform auf landeskirchlicher Ebene zusammengelegt wurden.

Alles sieben Pfarrerinnen und Pfarrer aus den Orten der Schwesternkirchgemeinden von Altenhof bis Zschoppach lassen sich für dieses Online-Bibelwoche beim Predigen filmen. Ganz neu ist das digitale Angebot nicht, hatte doch der Corona-Lockdown schon im vergangenen Jahr für alternative, nämlich digitale Gottesdienst- beziehungsweise Christvesper-Beiträge im Netz gesorgt.

Für die Bibelwoche werden beziehungsweise wurden die Beiträge aufgezeichnet, damit sie aufbereitet und pünktlich sonntags ins Netz gestellt werden können. Den Beginn macht Pfarrer Klaus Tietze aus Geringswalde mit dem Thema „Hüpfen und Hoffen“. Dann gibt es an weiteren sechs Sonntagen die nächsten viertelstündigen Beiträge.

Die Predigten sind jeweils rund fünf Minuten lang – für einige Pfarrer, die bekanntermaßen eher länger predigen, mag das eine Herausforderung sein. Pfarrerin Katja Schulze aus Leisnig: „Wir wollten uns einschränken. Im Netz hören Leute nicht so sehr lange zu.“ Trotzdem muss niemand auf die speziellen Bibelwochenthemen verzichten, der es nicht so mit dem Internet hat. Es gibt alles jeweils vorm Wochenende per Faltblatt in den Briefkasten.

Von Steffi Robak