Geringswalde: Honigbienen sterben, weil Unbekannte die Einflugklappen schließen

Geringswalde

Ein nicht alltäglicher Polizeieinsatz an einem Bienenwagen. Am vergangenen Sonnabendnachmittag waren Beamte zu einem solchen nach Neuwallwitz (Geringswalde) gerufen worden. Der Bienenwagen stand am Ende eines Feldweges, am Waldrand gegenüber dem Kindergarten. Unbekannte hatten alle Ein- und Ausflugklappen der insgesamt 28 Bienenkästen geschlossen. Dadurch waren Honigbienen in vier der künstlichen Bienenstöcke verendet. Dem Imker entstand ein Schaden von etwa 500 Euro.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Ein Verstoß gegen das Tier- oder das Naturschutzgesetz liegt nicht vor, weil in diesem Fall mit Honigbienen wirbellose und keine geschützten Tiere betroffen sind. Die Beamten suchen dennoch Zeugen, die Angaben zum Geschehen am vergangenen Sonnabend in dem Geringswalder Ortsteil machen können. Insbesondere Spaziergänger oder Wanderer, die möglicherweise Personen an dem Bienenwagen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt das Rochlitzer Revier unter der Telefonnummer 03737 789-0 entgegen.

Von daz/obü