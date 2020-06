Geringswalderin verursacht Auffahrunfall – ist sie ein Straftäter?

Geringswalde

In eine solche Situation zu geraten, wünsche sie keinem, sagte die Angeklagte immer wieder vor dem Strafgericht unter Vorsitz von Richterin Ines Opitz. Mit ihrem Pkw hatte die 55-jährige Geringswalderin im Januar auf der Staatsstraße 200 zwischen Mittweida und Tanneberg einen Auffahrunfall hervorgerufen, weil sie das Fahrzeug am späten Nachmittag infolge eines technischen Defekts grob verkehrswidrig abgestellt haben soll. Der Unfall endete vergleichsweise glimpflich, mit knapp 8000 Euro Schaden, ohne Personenschäden. Gegen den Strafbefehl legte die Angeklagte Einspruch ein und die Angelegenheit landete vor dem Strafgericht.

Kein vorsätzliches Handeln erkennbar

Dort aber gehöre sie nicht hin, merkte der verteidigende Rechtsanwalt Thomas H. Fischer gleich in seiner Einleitung an. Zu einer Verhandlung vor dem Strafgericht gehöre ein Straftäter, und das sei seine Mandantin nicht. Sie habe nicht vorsätzlich gehandelt, nicht absichtlich und aus Jux und Dollerei ihr Fahrzeug abgebremst um ein Hindernis zu bilden.

Fahrzeug wird immer langsamer

Die Beweisaufnahme ließ auch den Staatsanwalt und schließlich Richterin Opitz zu diesem Schluss kommen. Mit Hilfe drei anwesender Zeugen wurde Licht ins Dunkel der Ereignisse gebracht. Nicht erschienen war jener als Zeuge geladene Autofahrer, welcher der Angeklagten auf ihr Fahrzeug gefahren war. Das brachte ihm ein Ordnungsgeld von 100 Euro ein. Als das Auto der Angeklagten aus unbekannten Gründen immer langsamer wurde und nicht mehr beschleunigt werden konnte, habe sie versucht, rechts an den Straßenrand zu fahren. Es sei ihr nicht mehr gelungen. Auf der Straße abgestellt habe sie das Auto nicht. Alles habe sich in Bruchteilen von Sekunden abgespielt, der ihr direkt nachfolgende Pkw fuhr noch an ihr vorbei, der nächste krachte auf sie drauf. Ein nachfolgender Milchtransport sicherte die Unfallstelle ab. Keiner der Zeugen konnte ausdrücklich bestätigen, dass das Fahrzeug der Angeklagten mitten auf der Fahrspur abgestellt worden sei.

Staatsanwalt plädiert für Freispruch

Die Beweisaufnahme konnte den Anklagevorwurf nicht bestätigen. Insbesondere habe der Geringswalderin kein grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Verhalten nachgewiesen werden können. Staatsanwalt und Verteidiger plädierten auf Freispruch, für den sich die Richterin auch entschied.

