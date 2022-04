Gersdorf: Betrunken durch gesperrte Baustelle gefahren

Gersdorf

Das an einer Baustelle auf der S36 eingerichtete Durchfahrtsverbot für Kraftfahrzeuge aller Art kontrollierten Polizisten am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr. Der 30-jährige Fahrer eines Pkw VW missachtete das Verkehrszeichen und durchfuhr den Baustellenbereich in Gersdorf. Infolgedessen hielten die Beamten den VW an und unterzogen ihn einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen dieser wurde auch ein Atemalkoholtest mit dem 30-jährigen Fahrer durchgeführt, der einen Wert von 1,14 Promille anzeigte. Für den deutschen Staatsangehörigen folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung seines Führerscheines sowie eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Von LVZ