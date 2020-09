Gersdorfer Feuerwehrmann kämpft im MDR um Geld für seine Kameraden

Gersdorf/ Radebeul

Am Ende reichte es leider nicht ganz für Robert Prosch. Der Gersdorfer war am Donnerstag in Radebeul für seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr beim MDR-Gewinnspiel „Wünsche werden wahr“ angetreten. Sein Ziel: 25 neue Arbeitshosen für die Gersdorfer Feuerwehr. Doch um die zu bekommen, musste er erst gegen den Radio-Moderator Silvio Zschage ran – und zwar im Trauben stampfen. Beide mussten im Weinmuseum Hoflößnitz Trauben mit den Füßen maischen und dabei 2 Liter reinen Traubensaft pressen. Dem schnelleren winkte der Sieg. Zschage war letztlich um ein paar Milliliter schneller als der Gersdorfer Prosch. Die Siegprämie ging somit an eine Kindertagesstätte aus Brand-Erbisdorf

Prosch erhielt letztlich nur einen Trostpreis von 100 Euro. „Ich hoffe dennoch, dass wir mit dieser Aktion vielleicht noch einen willigen Spender auf uns aufmerksam gemacht haben.“ Für den Wehrleiter und seine Kameraden wäre die neue Arbeitskleidung dringend notwendig. Vor allem bei Übungen, Lehrgängen, oder wenn Schulklassen zu Besuch sind, möchten die Feuerwehrmänner nicht immer auf die schweren Feuerschutzhosen ausweichen oder sie gar für richtige Einsätze verschleißen. „Die Hosen würden uns auf jeden Fall den Arbeitsalltag erleichtern.“

Für solche Beschaffungen lassen lassen sich die Gersdorfer eigentlich immer etwas einfallen, erzählt Prosch. „Doch dieses Jahr hat Corona uns einen dicken Strich durch die Rechnung gemacht.“ Ausflüge und Veranstaltungen, auf den gesammelt werden kann, fielen aus. Selbst das Gersdorfer Dorffest wurde gestrichen. Und so fehlt der Feuerwehr ordentlich Geld. Konkret sind es 2.500 Euro für die insgesamt 25 neue Hosen.

Doch vielleicht findet sich in den kommenden Wochen noch jemand, der den Gersdorfern unter die Arme greift. „Wir sind über jede finanzielle Hilfe dankbar – auch wenn es kleinere Teilbeträge sind“, sagt Prosch. Am Ende hilft der Euro. Den Gersdorfer Feuerwehrleuten kann man es nur zu wünschen.

