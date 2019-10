Gersdorfer Stollen ist Weltkulturerbe: Gelingt mit dem Titel die Huthaussanierung?

Gersdorf

Dass es durch den Titel wesentlich einfacher wird als bisher, den Stollen zu erhalten, glaubt Jens Schmidt nicht. Der Vereinschef des 18 Mitglieder kleinen Vereins „Segen Gottes Erbstolln“ ist dennoch stolz und auch froh darüber, dass die universelle Bedeutung des Gersdorfer Silberbergbaus für die Montanregion Erzgebirge erkannt wurde. Natürlich, der Titel „ Unesco-Weltkulturerbe“ ist eine Auszeichnung – eine Anerkennung für die vielen Stunden, die ein paar „Verrückte“ investiert haben, um die Stätten des geschichtlich einmaligen Bergbaugebietes zu erhalten. 115.000 Stunden seit 1980, als sich der Verein gegründet hat, stecken in dem Gelände. Ohne diese Arbeit wäre nichts mehr da von den Sachzeugen des Sächsischen Silberbergbauwerks. Die Verleihung des Titels, so Jens Schmidt, ist wie eine Qualifizierung.

Der Gersdorfer Stollen ist der älteste in der gesamten Montanregion Erzgebirge und macht diese zu etwas Besonderem. Gersdorf gehörte zu den ersten Orten, in denen Silber abgebaut wurde. „Die meisten, die nach Sachsen kommen, sehen ja nur Dresden mit dem Grünen Gewölbe und so weiter. Aber sie sehen nicht, woher das Geld gekommen, mit dem diese Kulturdenkmäler erbaut wurden. In Sachsen und im Erzgebirge war es der Bergbau.“

Vereinschef Jens Schmidt Quelle: Sven Bartsch

Was bedeutet der Verleihung des Titels „Weltkulturerbe“ dann ganz praktisch für den Gersdorfer Stollen? Als erstes, dass auf der seit 1997 angeschafften Beschilderung etwas geändert wird. „Bislang stand da ’Auf dem Weg zum Weltkulturerbe’. Wir entfernen nun die ersten vier Worte.“ Auf lange Sicht wird es allerdings neue Schilder geben müssen. Denn die Beschilderung für Weltkulturerbestätten muss dreisprachig sein.

Freistaat verpflichtet zur Erhaltung

Das Bundesland Sachsen verpflichtet sich dazu, für den Erhalt der Montanregion Erzgebirge zu sorgen. Und dabei geht es auch um finanzielle Unterstützung, um den Standard der Weltkulturerbe-Objekte zu erhalten. Für die Gersdorfer ist das ein wichtiger Aspekt. Auf ihrer Prioritätenliste steht das Huthaus an oberster Stelle und das haben sie bei der angeforderten Bedarfsplanung auch zum Ausdruck gebracht. Geld wird aber auch benötigt, um die Wassersäulenmaschine und die dazugehörenden Wasserrohre zu sichern, die Bergschmiede, das Treibehaus und den Krebsteich zu erhalten. Jens Schmidt erwartet keine Wunder was Tempo und Umfang der Mittel angeht. Doch er hofft, dass sie überhaupt fließen. Allein für die Sanierung des Huthauses werden locker rund 500.000 Euro benötigt.

Die Sanierung des Huthauses würde besonders teuer. Quelle: Olaf Büchel

Das 1756 errichtete Gebäude, das im 19. Jahrhundert der zentrale Sammelpunkt des Erzabbaus gewesen ist, ist komplett marode. Und es soll wieder das werden, was es einst war: ein ortsbildendes Objekt. Dach, Dachstuhl, Innenausbau – alles muss dafür saniert werden. Bislang haben die Mittel des Vereins nur für eine Notsicherung was Statik und Fachwerk angeht, gereicht.

Traum von hauptamtlicher Stelle

Ebenfalls ein Traum von Jens Schmidt wäre irgendwann vielleicht mal eine hauptamtliche Stelle für jemanden, der dann im Huthaus als Zentrum der Bergbaugeschichte anzutreffen ist und beispielsweise auch jederzeit Bergführungen übernehmen könnte. „Wir mit unseren wenigen Mitgliedern können keinen Tourismus bewältigen.“

Die fehlenden personellen Ressourcen sind es auch, die Jens Schmidt mit ein paar Bedenken in die Zukunft blicken lassen. Nicht nur, dass es irgendwann Nachwuchs geben muss, soll der Verein und mit ihm die Anlage auch in ein paar Jahrzehnten noch mit Leben erfüllt sein. Auch aktuell könnten die Gersdorfer Bergbaufreunde tatkräftige Unterstützung gebrauchen. Denn noch immer versuchen sie, den Weg zum Schacht komplett freizulegen. Im Adamsstollen wird jeden Samstag gegraben.

„Wir sind immer noch neugierig“, sagt Schmidt und lächelt versonnen. Und das heißt: Die Vereinsmitglieder wollen zum Schacht vordringen, dorthin, wo alles noch im Original erhalten ist und Geschichte noch mal auf eine ganz andere Art erlebbar ist. Der Weg dahin ist durch einen wahrscheinlich 30 Meter langen Bruch versperrt, an dem Jens Schmidt und seine Mitstreiter wöchentlich arbeiten. Mit Naturstein und Stahlträgern bauen sie den Stollen Stück für Stück aus. Wie weit genau es noch ist bis zum Schacht, kann keiner sagen. Auch nicht, wie lange sie für den Ausbau brauchen. „Der letzte Verbruch war 15 Meter lang und für den haben wir fast vier Jahre benötigt.“ Wenn Jens Schmidt einen Wunsch frei hätte, dann würde er gern 15 Leute im Alter zwischen 20 und 30 Jahren nehmen, die vor Kraft strotzen, einen normalen Sachverstand und etwas Interesse am Bergbau haben. Dann nämlich könnte der Ausbau vielleicht schon bald erledigt sein.

Kommentar: Großer Titel, große Verantwortung von Manuela Engelmann-Bunk Was haben die Vereinsmitglieder des „Segen Gottes Erbstolln“ im kleinen Gersdorf vom Titel Unesco-Weltkulturerbe? Der Titel, auf den die Montanregion Erzgebirge 22 Jahre hingearbeitet hat, ist vor allem auch eine Anerkennung der fast 40jährigen Vereinsarbeit in Gersdorf. Nicht einmal 20 Enthusiasten sind es, die das geschichtlich einmalige Bergbaugebiet im Striegistal am Leben gehalten und so dafür gesorgt haben, dass es überhaupt zur Titelverleihung kommen konnte. Von Ruhm und Ehre allein allerdings können sich die Bergwerkfreunde nichts kaufen – beziehungsweise ihre Weltkulturerbestätte auch nicht erhalten. Mit dem Titel verbunden sein soll finanzielle Unterstützung – und die ist dringend erforderlich, wenn das bisher Geschaffene bewahrt werden und weitere Puzzlestücke wie etwa die Sanierung des Huthauses das große Ganze vervollständigen soll. Der Titel Unesco-Weltkulturerbe bedeutet für den Verein nicht nur Anerkennung, sondern darüber hinaus auch eine große Verantwortung und Verpflichtung. Für die Region ist es ein Zugewinn, die Chance, vielleicht touristisch noch wirksamer arbeiten zu können. Das wiederum bedarf auch personeller Ressourcen. Ein kleiner Verein wie der Gersdorfer wird große Besucheranstürme nicht allein bewältigen können. Auch dabei braucht er auf lange Sicht Unterstützung. m.engelmann@lvz.de

Von Manuela Engelmann-Bunk