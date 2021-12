Gesamtzahl der Corona-Infektionen in Mittelsachsen jetzt über 53 000 

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt des Landkreises meldet am Sonntag 365 weitere bestätigte Coronavirus-Nachweise. Die Gesamtzahl steigt damit auf 53 005. Die Zahl der Todesfälle, die mit Corona im Zusammenhang stehen, liegt gegenüber Sonnabend in Mittelsachsen unverändert bei 839. In den Kliniken im Landkreis Mittelsachsen werden derzeit 105 Patienten stationär wegen Corona behandelt (-5 gegenüber Sonnabend), davon 28 beatmet (-3). Die 7-Tage-Inzidenz ist in Mittelsachsen weiter gesunken auf nunmehr 839,2 (-20,6 gegenüber Sonnabend).

Von daz/obü