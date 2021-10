Geschichte des Kalkes in Ostrau erlebbar machen

Münchhof/Ostrau

Mit der Sanierung der historischen Kalköfen in Münchhof hat die Gemeinde Ostrau einen wichtigen Grundstein gelegt. Derzeit laufen die Arbeiten. Die Mitarbeiter der LFT Straßen- und Tiefbau GmbH sind vor Ort – und zu tun gibt es genug. Denn die Kalköfen in Münchhof sollen touristisch erlebbar gemacht werden. Dort soll ein Ort für Radfahrer und Wanderer entstehen – mit Fahrradständern, Sitzgruppen und Schautafeln zum Kalkabbau und den Kalköfen selbst.

Der nördliche Ofen soll mittels einer sechs Meter hohen Spindeltreppe in einem Ofenschaft begehbar gemacht werden. Zwei Rastplätze sollen entstehen. Einen auf der unteren Ebene, ein anderer oben samt Aussichtsplattform. Die Treppe bekommt ein Geländer, sowie ein Zwischen- und Ausstiegspodest. Die beiden anderen Brennkammern werden abgedeckt und eingezäunt. Über die Spindeltreppe gelangen Besucher auf die obere Aussichtsplattform. Auch die bekommt aus Sicherheitsgründen ein Geländer. Die Tiefbauarbeiten für das Areal schlagen mit rund 61.000 Euro zu Buche und sind derzeit in vollem Gange.

Nur ein Ofen statt zwei Öfen

Insgesamt schlägt das Vorhaben, aus den Kalköfen ein touristisches Ausflugsziel zu machen, mit 215.000 Euro zu Buche. Ursprünglich war geplant, beiden Öfen die nötige Aufmerksamkeit zu widmen. Doch der bauliche Zustand des südlichen Ofens verschlechterte sich rapide, die Kosten schnellten in die Höhe. Deshalb ist die Gemeinde gezwungen, sich vorerst nur dem nördlichen Kalkofen anzunehmen und am Südofen nicht mehr als die Sicherungsmaßnahmen umzusetzen. Schon jetzt liegt das Projekt zirka 8.000 Euro über dem Budget. Würde die Gemeinde auch den Südofen angehen, wäre es deutlich teurer. Die Kosten müsste die Gemeinde zu 100 Prozent selbst tragen. Aus dem südlichen Ofen muss also ein separates Projekt gemacht werden, um dafür wieder Fördermittel abzugreifen.

Naherholungsexpertin Anett Scheffler, Ostraus Bürgermeister Dirk Schilling und Kalkwerke-Chef Ulrich Dürasch (v.l.n.r.) ließen sich von Prof. Dr. Frank Schaal (2.v.r.) den Museumspark in Rüdersdorf zeigen. Quelle: Privat

Doch die Sanierung allein macht aus den Kalköfen noch kein touristisches Ziel. Damit sich ein Besuch auch wirklich lohnt, will die Gemeinde noch mehr machen. Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) schwebt ein Kalk-Erlebnis-Dorf vor. Wie das aussehen kann, davon hat er sich jetzt ein Bild machen können. Er reiste nach Rüdersdorf bei Berlin – in den Museumspark. Allein machte sich Dirk Schilling aber nicht auf den Weg. Ihn begleiteten Ulrich Dürasch, der Geschäftsführer der Ostrauer Kalkwerke, und Anett Scheffler vom Büro für Regionalentwicklung des Leader-Gebietes Lommatzscher Pflege. Dort ist sie für den Bereich Naherholung zuständig.

In Rüdersdorf dreht sich in einem großen Freilicht-Industriemuseum alles um das Thema Kalk. „Wir haben erlebt, wie vielfältig die Historie des Kalkabbaus dargestellt werden kann“, sagt Anett Scheffler noch immer beeindruckt von dem, was die Reisegruppe da erlebt hat. „Es gibt Jeep-Safaris in den noch aktiven Tagebau, maßgeschneiderte Angebote für Schulklassen, alte Maschinen zum Anfassen oder auch Veranstaltungen vor der einzigartigen Industrie-Kulisse.“ Auch geologische Ausstellungen mit digitalen Elementen bekommen die Besucher in Rüdersdorf geboten.

„Wir haben eine ganze Menge an Anregungen für zukünftige Projektideen mitgenommen“, sagt Anett Scheffler. Die Voraussetzungen, ein ähnlich touristisches Erlebnis aus der Taufe zu heben, sind in Ostrau gegeben. Der Kalkabbau gleich nebenan. Dahinter ein Unternehmen, dass Lust auf mehr hat und Herausforderungen offen gegenüber steht. Und die Gemeinde, die Geld in die Hand nimmt, um sich wieder ein Stück attraktiver für die Bürger zu machen.

Von Stephanie Helm