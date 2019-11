Geschwindigkeit einhalten: Roßwein mahnt Autofahrer jetzt an zwei Stellen

Roßwein

Durchschnittlich fünf bis sieben Kilometer pro Stunde langsamer sind Autofahrer unterwegs, wenn sie eine Geschwindigkeitsmesstafel in ihrer Fahrtrichtung sehen. Das zumindest hat die Messung in Haßlau ergeben, wo die Stadt Roßwein auf Bitten der Einwohner seit geraumer Zeit immer mal wieder eine solche Tafel stehen hat. Sie scheint ihren Zweck also zu erfüllen – ist eine Erkenntnis aus der Auswertung des Datenmaterials, mit der Kristina Gebhardt, Roßweins Ordnungsamtsleiterin, die Mitglieder des technischen Ausschusses jetzt versorgte.

Nicht nur positive Effekte

Neben diesem positiven Effekt gibt es allerdings aus Gebhardts Sicht auch negative. So würden Jugendliche durch die Tafeln durchaus animiert zu testen, welche Geschwindigkeiten die Tafeln in der Lage sind zu erfassen. Bei einer gemessenen Maximalgeschwindigkeit von 163 km/h in Haßlau – wo auf der Hauptstraße 50 erlaubt sind – könnte man tatsächlich auf einen solchen Gedanken kommen.

Weitere Tafeln vorgesehen

Bisher hatte die Stadt Roßwein eine Tafel im Einsatz, die vor allem in Haßlau, aber auch in Niederstriegis, Am Hohen Rain und am Steinhübel in Roßwein zum Einsatz gekommen ist. Seit kurzem gibt es auch eine zweite Anzeigetafel, die aktuell – auch auf Wunsch – an der Grundschule Am Weinberg platziert wurde. Damit sollen die Eltern, die ihre Kinder zur Schule bringen und sie abholen, animiert werden, sich an die Geschwindigkeitsbeschränkungen von dort 30 km/h zu halten. Ideen für die weitere Platzierung der Tafeln gibt es genügend und auch einige Mitglieder des Ausschusses meldeten sich mit Wünschen zu Wort. So soll etwa in Gleisberg am Gasthof die Tafel Nummer 2 stehen, in Ullrichsberg, Mahlitzsch, am Kreuzplatz und in der Weststraße. Für die bis 19. November noch in Haßlau platzierte Anzeige sind die Döbelner Straße, die Äußere Wehrstraße und die Ortslage Otzdorf als nächste Einsatzgebiete vorgesehen.

Konsequenzen für den Autofahrer haben die Messtafeln nicht. Sie erinnern aber daran, den Fuß vielleicht doch vom Gas zu nehmen. Der Stadtverwaltung liefern sie Hinweise auf Schwerpunkte, an denen eventuell doch mal die Polizei zum Einsatz gebeten wird.

Von Manuela Engelmann-Bunk