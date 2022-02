Geschwindigkeitskontrolle belastet VW-Fahrerin doppelt

Roßwein

Bei der Geschwindigkeitskontrolle durch Beamte des Döbelner Polizeireviers am Montagnachmittag auf der Döbelner Straße in Roßwein wurde die Fahrerin eines VW gestoppt, weil sie ein paar km/h zu schnell unterwegs war. Im Gespräch mit der Frau bemerkten die Polizisten Alkoholgeruch bei ihr. Der daraufhin durchgeführte Atemalkoholtest ergab 1,54 Promille. Für die 41-Jährige war damit die Fahrt beendet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutentnahme in einem Krankenhaus durchgeführt und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt. Zudem muss sich die deutsche Staatsangehörige auf ein Bußgeld wegen des Geschwindigkeitsverstoßes einstellen.

Von daz