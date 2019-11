Fall der Mauer und wie Leisniger sich daran erinnern

Leisnig

Was ging in den Menschen vor in der Zeit, bevor die Mauer fiel? Wie haben sie die Zeit im Gedächtnis behalten? Eine Erinnerungsveranstaltung gibt am Freitag in Leisnig darüber Auskunft.

Dazu wird für 19 Uhr in den Veranstaltungsraum im Stadtgut, Kirchstraße 15, eingeladen. Rüdiger Schulze, Leisniger Stadtratsmitglied der CDU-Fraktion, gehört zu den Organisatoren. Er war damals 16 Jahre alt und sagt heute: „Wie viele Menschen in der DDR habe ich als damals die Ereignisse miterlebt, die mein beziehungsweise unser weiteres Leben insbesondere in Ostdeutschland grundlegend verändert haben.“

Nun sei es sein persönliches Anliegen, an das Ereignis 30 Jahre Mauerfall auch in Leisnig zu erinnern. Als Zeitzeugen berichten Heiner Stephan, Leisniger Bürgermeister in der Nachwendezeit, der katholische Pfarrer Andreas Leuschner, Superintendent Arnold Liebers, LVZ-Redakteur Frank Pfeifer. Siegfried Bretschvom Heimatverein moderiert die Veranstaltung.

Von Steffi Robak