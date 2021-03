Geste für Hinterbliebene: Roßwein plant große Trauerfeier

Roßwein

Wer in den zurückliegenden Monaten, also während der Corona-Pandemie und den damit einhergehenden Lockdown-Zeiten einen Angehörigen verloren hat, der musste damit leben, dass Abschiednehmen nur eingeschränkt möglich war. Für Bestattungen und Trauerfeiern galten strenge Regeln mit engem Personenkreis. Roßweins Pfarrer Dr. Heiko Jadatz und Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) haben sich deshalb gemeinsam entschlossen, ein besonderes Angebot möglich zu machen. Am 8. Mai soll es eine große Gedenkveranstaltung in der Stadt geben, auf der dieser Verstorbenen gedacht werden kann.

Am 8. Mai zwischen 10 und 11 Uhr wird diese Gedenkveranstaltung stattfinden. Fast 90 Menschen sind im betroffenen Zeitraum in Roßwein und seinen Ortsteilen verstorben. Natürlich nicht nur an Corona. Aber es sind auffallend mehr als sonst. Die Hinterbliebenen werden angeschrieben und auf das Angebot aufmerksam gemacht. Zwei oder mehr Angehörige können teilnehmen. Weil dabei eine große Zahl Menschen zusammenkommen dürfte, wird die Veranstaltung unter freiem Himmel sein. Den nötigen Platz dafür gibt es vor der Oberschule, wo viel Musik und Trauerreden gehört werden sollen.

Es ist eine Geste, sagt Veit Lindner, ein Angebot für Hinterbliebene, die ihre Verstorbenen vielleicht doch noch einmal in einem anderen Rahmen ehren wollen. Dabei geht es nicht allein um an Corona erkrankte und dann verstorbene Menschen, sondern um alle, die während eines Lockdowns gehen mussten.

Von Manuela Engelmann-Bunk