Helios-Klinik Leisnig: Mutter-Kind-Haus für alle offen

Leisnig

Bei den Führungen durch die Kreißsäle kommen die Fragen: Was ist denn nun, wenn mit dem Neugeborenen etwas nicht stimmen sollte? „Den Gästen ist es sehr wichtig, dass es in unserem Hause auch eine Neonatologie gibt“, lautet das Fazit von Dr. Stefan Schwaiger, Chefarzt für Gynäkologie und Geburtshilfe an der Helios-Klinik Leisnig.

Bei Frühgeburten ab der 32 Schwangerschaftswoche und ab einem Gewicht von 1500 Gramm können Neugeborene sofort unterm selben Dach weiter versorgt werden – und damit auch in unmittelbarer Nähe zur Mutter. „Den Eltern ist diese Nähe wichtig“, so Schwaiger weiter. „Sollte eine Behandlung des Neugeborenen nötig sein, kann es hier in der Klinik bleiben.“

Als das Mutter-Kind-Haus der Helios-Klinik Leisnig sich vorstellt, gibt es einen Nachmittag und Abend lang Informatives rund um Gesundheit von Mutter und Kind zu erfahren. Zudem wird ein unterhaltsames Programm geboten von Alpaka bis zu den Tanzperlen des Zschopautals. Noch bis zum 6. Oktober läuft die internationale Stillwoche statt – in diesem Jahr unter dem Motto „Eltern stärken für das Stillen“.

Für die Helios-Klinik ist es ein Anlass, die Türen ihres Mutter-Kind-Hauses zu öffnen. In der Teddyklinik und am Krankenwagen des Deutschen Roten Kreuzes können die Kinder ihre Plüschtiere und Puppen versorgen lassen. Junge Mütter lassen ihren Babybauch bemalen. Und auf dem Klinikgelände werden junge Alpakas spazieren geführt und bieten allerlei Gelegenheit, sich durch die kessen Frisuren wuscheln zu lassen.

„Das Programm soll einen Blick in unser Mutter-Kind-Haus und die Bereiche ermöglichen, und zusätzlich Jung und Alt, werdenden Eltern und Familien Informationen und Unterhaltung bieten“, erläutert Pflegedirektorin Uta Reichel. Dr. Hassan Issa, Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin spricht über Notfälle bei Kindern und wie sie richtig versorgt werden. Unter dem Motto „Let´s talk about it“ spricht Dr. Anne Schiener, Fachärztin in der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe, mit Jugendlichen über Themen wie Verhütung, Sex oder den ersten Besuch beim Frauenarzt. Ein absoluter Hingucker wird darüber hinaus im Eingangsbereich des Hauses A ein überlebensgroßes Brustmodell sein, das die Anatomie und mögliche Erkrankungen der Brust eindrucksvoll darstellt. Am Abend schließt sich der Informationsabend für werdende Eltern mit Kreißsaalführung an.

In der Ambulanz der Kinderklinik im Haus D sorgt eine Teddyklinik dafür, dass gebrochene Hasenohren oder verstauchte Pfoten der Lieblingskuscheltiere bestens versorgt werden. Im Spielzimmer der Kinderstation gibt es außerdem Kinderschminken und Basteln für die Kids. Kleine Künstler sind darüber hinaus aufgerufen, am Malwettbewerb teilzunehmen und noch bis zum 2. Oktober ihre Bilder zum Thema: „Mein Teddy ist krank!“ in der Klinik abzugeben. Für die drei schönsten Werke wird es einen Preis geben.

Auf der Station der Gynäkologie und Geburtshilfe stehen Stillberaterinnen und Schwestern zur Verfügung, um die Angebote des Mutter-Kind-Hauses rund um Geburt und Stillen vorzustellen. Werdende Mütter können sich ihren Babybauch bemalen und anschließend fotografieren lassen. Ebenso gibt es im Wartebereich der Station der Second-Hand-Basar für Babykleidung, Umstandskleidung und Spielzeug.

Auch auf dem Außengelände der Klinik gibt’s was zu erleben. Höhepunkte sind hier das Showtanzprogramm der Tanzperlen des Zschopautals aus Waldheim. Mit einer Luftballonaktion werden gute Wünsche in den Himmel geschickt. Und wer nach all den vielen Programmpunkten eine Stärkung nötig hat, kann sich bis in die Abendstunden in der Cafeteria mit einem Snack stärken.

Unter dem Motto „sicher und individuell“ bietet die Helios Klinik Leisnig eine medizinische Rundumversorgung für Familien, Mütter und Kinder an. 24 Stunden – an jedem Tag der Woche – sind Frauenärzte, Kinderärzte, Anästhesisten, Hebammen und Kinderkrankenschwestern und Krankenschwestern vor Ort, um die Patienten bestens zu versorgen. Dabei arbeiten die Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin nicht nur räumlich unter einem Dach zusammen, sondern sind auch fachlich eng miteinander verbunden. Das ist nicht nur für die Patienten von großem Vorteil, sondern auch einzigartig in der Region.

Von Steffi Robak