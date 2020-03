Regional ist das neue Bio – beim Verbraucher zählt zunehmend die wohnortnahe Herkunft ihrer Lebensmittel. Das stellt Jan Kalbitz von der sächsischen Obstland Dürrweitzschen AG fest. Der Mann von der Vorstandsspitze erklärt, woher die Äpfel im Winter kommen und warum die aus Sachsen auch in der kalten Jahreszeit genau die richtige Wahl sind.

Woher kommt der sächsische Apfel im Winter? Bei der Obstland Dürrweitschen AG werden Äpfel in Bio-Qualität auch im Winter verpackt und verkauft, als kämen sie frisch vom Baum. Auf die Lagerung kommt es an: Bevor die Früchte wie hier fertig gemacht werden zum Verpacken und zum Verkauf, schlummern sie in einem besonderen Tiefschlaf.