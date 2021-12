Gesundheitsamt meldet 39 neue Coronafälle in Mittelsachsen

Mittelsachsen

Das Gesundheitsamt meldete am Dienstag 39 neue Corona-Fälle. In den Krankenhäusern in Mittelsachsen werden derzeit 111 Corona-Patienten stationär behandelt (-3), davon 23 beatmet (-7). Die Inzidenz ist nach sinkenden Werten in der vergangenen Woche nun den zweiten Tag in Folge gestiegen und liegt bei 887,6 (+11,2). Weitere Todesopfer im Zusammenhang mit Corona gibt es nicht.

Mittelsächsische Erklärung online

Die „Mittelsächsische Erklärung“ ist jetzt auf einer eigenen Homepage online. Es besteht die Möglichkeit, dieser Erklärung beizutreten und sich auf der Internetseite einzutragen. Persönlichkeiten aus dem Landkreis Mittelsachsen hatten sich im Zusammenhang mit den aktuellen Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen gemeinsam am 17. Dezember gegen Gewalt und Radikalisierung, gegen Lüge, Hass und Hetze gewandt. Dazu Döbelns Oberbürgermeister Sven Liebhauser: „Die Reaktionen, die ich seit Freitag erhalten habe, sind sehr positiv. Die Menschen wollen mit Gemeinsamkeit und Vernunft aus der Krise kommen, nicht mit Hass und Hetze.“

