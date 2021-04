Döbeln

In Döbeln treibt anscheinend ein Trickdieb sein Unwesen. Die Polizei berichtet von zehn Straftaten, die ein bisher unbekannter Täter seit September 2020 auf ähnliche Weise begangen hat.

Der jüngste Vorfall datiert von Anfang April. Eine 83-jährige Frau aus Döbeln hatte die Hilfe eines ihr unbekannten Mannes angenommen, der sie daraufhin bestahl. Die Seniorin beabsichtigte, mit ihrem Rollator über einen Treppenaufgang von der Bertolt-Brecht-Straße auf die Dresdner Straße zu gelangen. Unvermittelt bot ihr ein Mann Hilfe an und trug der 83-Jährigen den Rollator die Treppe hinauf. Dabei war der Frau bereits ein ungewöhnliches Verhalten des Unbekannten aufgefallen. Oben am Ziel angekommen, entfernte sich der Mann schnell wieder über die Stufen nach unten in Richtung Bertolt-Brecht-Straße. Anschließend bemerkte die Frau, dass ihr der mutmaßliche Täter die Geldbörse aus einem Beutel gestohlen hatte. Der Beutel hing an dem Rollator. Es entstand dadurch ein finanzieller Schaden von insgesamt etwa 100 Euro.

Seit September letzten Jahres wurden im Stadtgebiet Döbeln zehn ähnliche Sachverhalte angezeigt. Der oder die Täter gingen mit gleicher oder ähnlicher Masche vor. Der Gesamtstehlschaden summiert sich auf rund 1200 Euro. Die Täter stützen sich dabei auf die Hilfsbedürftigkeit älterer Menschen und verwickeln sie in ein Gespräch, um das Vertrauen zu gewinnen. In einem unbeobachteten Moment schnappen die Täter zu und stehlen Wertgegenstände und Geldbörsen aus den Taschen der Geschädigten.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft Tatzusammenhänge. Ob es sich bei den Taten um ein und denselben Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zudem warnt die Polizei vor derartigen Trickdiebstählen: Legen Sie ein gesundes Misstrauen an den Tag und lassen Sie sich von Fremden nicht täuschen! Führen Sie unbekannte Personen nicht zu Ihrer Wohnanschrift und lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung! Sehen Sie Hilfestellungen durch Fremde stets skeptisch und beobachten Sie die Personen genau. Informieren Sie eine Vertrauensperson oder alarmieren Sie die Polizei!

Von daz