Leisnig

Voll die Losbude: Im Eingangsbereich vom Leisniger Freibad hängt an der Wand, umgeben von traumhaften Lagunen-Blau, eine durchsichtige Losbox. Auf diese hat nicht nur Schwimmmeister Marko Kählert ein sowohl wachsames als auch wohlwollendes Auge. Wer dort ein zuvor für zwei Euro gekauftes Los einwirft, kann beim nächsten Anschieben der großen Leisniger Pyramide etwas gewinnen.

Zettel mit Nummer gut aufbewahren

Stefan Mehnert von der Leisniger Freibadinitiative erklärt, wie das funktioniert: „Lose sind am Imbiss zu bekommen, dort kann man danach fragen. Die Lose sind durchnummeriert. Ein Zettel mit einem Teil der Nummer wandert in die Losbox, den dazugehörigen anderen Teil der Nummer behält der Loskäufer. Dieses Stückchen Papier muss er gut aufbewahren, bis in die Adventszeit. Seine große Stunde kommt, wenn im Advent die Leisniger Pyramide an der Kirchstraße in Gang gesetzt wird.

Verlosung beim Anschieben der Pyramide

Das ist jedes Jahr ein gesellschaftliches Ereignis in der Leisniger Vorweihnachtszeit. Dieses Jahr starten die Vertreter der Freibadinitiative die Verlosung der Lose-Aktion. Wer wissen will, ob er unter den Gewinner ist, sollte dann an der Kirchstraße sein und seinen Losnummern-Zettel parat haben. Zu gewinnen gibt es eine Jahreskarte für die Freibadsaison 2020 beziehungsweise Zehnerkarten für das Leisniger Freibad. Auch Verzehrsgutscheine für den dortigen Imbiss werden unter die Leute gebracht.

August Badfest mit Turmspringen

Der Erlös aus dem Losverkauf fließt auf das Spendenkonto bei der Stadt Leisnig. Während auf diese Weise Mittel für nächste Aktivitäten der Initiative gesammelt werden, bereitet die Freibadinitiative die nächste Veranstaltung im Bad vor. Am Freitag, 16. August, soll das zweite Badfest steigen. 15 bis 18 Uhr unterbreiten Leisniger Vereine Sport- und Spielangebote, was Familien mit Kindern ansprechen soll. Danach wird bis 23 Uhr weiter gefeiert. Die Freibadinitiave bezieht Station an der Cocktailbar. Ein Höhepunkt des Abends soll der Contest im Turmspringen werden.

Von Steffi Robak