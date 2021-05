Gibt es im Juni ein Zschaitzer Sommerkino?

Zschaitz

Es war der einzige kulturelle Lichtblick im vergangenen Corona-Jahr: das Sommerkino in Zschaitz. Dreimal findet es im Jahr statt. Eigentlich. Denn für dieses Jahr steht die Veranstaltungsreihe noch auf der Kippe. „Es wird immer wahrscheinlicher, dass wir unser Sommerkino auf den September verschieben müssen“, erklärt Bürgermeister Immo Barkawitz (parteilos).

Im 14-Tage-Rhythmus?

Traditionell finden die drei Sommerkinoabende im Juni, Juli und August statt. Doch die Infektionszahlen sind noch hoch, eine Entspannung bis in den Juni nicht unmöglich, aber auch nicht gesichert. Deshalb grübelt die Gemeinde schon jetzt, wie im Fall der Fälle gehandelt wird. Eine Verschiebung der Sommerkino-Veranstaltung von vornherein in den September wäre eine Variante. Eine andere die drei Abende im 14-tägigen Rhythmus stattfinden zu lassen.

Hygienekonzept erstellen

Gänzlich ausfallen lassen wäre nicht nur kulturell gesehen traurig. „Wir haben für unsere drei Filme auch einen Sponsoren. Das wäre natürlich schade, wenn wir das verfallen lassen müssten“, so der Bürgermeister. Ob und wie die drei Sommerkinoabende in diesem Jahr stattfinden können, hängt also von der Infektionslage im Landkreis und den damit einhergehenden Regelungen ab. Für alle Fälle wird die Gemeinde ein Hygienekonzept erstellen.

Größtmöglicher Abstand

Erfahrungen, wie es gehen kann, konnte die Gemeinde schon im letzten Jahr sammeln – inklusive größtmöglichem Abstand zwischen den Besuchern und dem Verzicht auf das Kassieren von Eintritt, um den Kontakt gering zu halten. Gezeigt wurden die Komödien „100 Dinge“, „Elsterglanz und der Schlüssel für die Weibersauna“ und „Ritter der Kokusnuss“.

Von Stephanie Helm