Gibt’s bald ein öffentliches Klo im alten Herkules?

Rosswein

Veit Berndt macht sich Gedanken um seine Stadt. Ganz frisch ist dem 79-Jährigen eine Idee für ein barrierefreies WC in der Stadt gekommen. Dieses Thema treibt die Roßweiner nämlich schon längere Zeit um. Vor allem im Seniorenbeirat der Stadt oder auch im Zukunftsforum wird das Toiletten-Problem immer wieder mal diskutiert. Veit Bernd hat nun einen Vorschlag: „Wäre es denn nicht möglich, im Gebäude des ehemaligen Herkules eine Toilette einzurichten?“, fragt Veit Bernd. In dem früheren Hotel gäbe es an der Nordseite des Objektes, rechts vom Eingang zur Gaststätte, einen Raum, der dafür perfekt geeignet wäre. „Dorthin haben sich früher die Wirtsleute immer zurückgezogen“, so der Roßweiner.

Zugang zum Raum schaffen

Im Zuge der aktuell angeschobenen Baumaßnahmen am Herkules sei es doch ein Leichtes, an der immer mal mit Graffiti verzierten Wand einen Durchbruch zu machen, um dort einen Zugang zu dem Raum zu schaffen. „Der Zugang wäre ebenerdig, alle Zuleitungen wie Wasser und Strom liegen und der Standort auf dem Markt ist doch perfekt geeignet“, findet Veit Berndt. Im Internet habe er recherchiert – es gibt Fertigcontainertoiletten, die man problemlos in dem Raum einbauen könnte. Damit könne sogar jemand Geld verdienen. „Wenn ich 20 Jahre jünger wäre, würde ich den Raum selbst pachten“, sagt er optimistisch.

Platz am Markt ideal

Ganz so einfach ist die Situation allerdings nicht, wie Kerstin Bauer vom gleichnamigen Roßweiner Bauplanungsbüro erklärt. Als Mitglied im Vorstand des Behindertenbeirates der Stadt geht sie zwar einher mit Veit Berndt, dass der Platz am Markt ideal für eine behindertengerechte Toilette wäre. Allerdings bestehe beim Herkules das Problem, dass es sich nicht um ein öffentliches Gebäude handele. „Es gibt auch keine Handhabe, einen privaten Grundstücksbesitzer dazu zu nötigen, eine öffentliche Toilette in seinem Gebäude einzurichten.“ Die müsse nämlich rund um die Uhr geöffnet bleiben und das werfe auch das Problem der Sicherung auf.

Verschiedene andere Standorte geeignet

Grundsätzlich sei es sinnvoll, in Roßwein dort eine für alle zugängige Toilette einzurichten, wo es öffentliche Einrichtungen gibt, die bereits barrierefrei sind. Am Rathaus beispielsweise, im Bereich der jetzigen Toilette. „Es gab ja schon mal Überlegungen, am rückwärtigen Eingang des Rathauses so einen Container hinzustellen“, weiß Kerstin Bauer noch. Darüber hinaus hält sie den Bereich der Alten Post, der Bibliothek oder auch den Parkplatz am Kirchgemeindehaus für geeignet.

Angebote für Containertoilette einholen

Bürgermeister Veit Lindner hat das Toilettenthema auf dem Schirm. Aktuell, so das Stadtoberhaupt, sei der Bauhof beauftragt, Angebote einzuholen für eine Containertoilette. Die Kosten zwischen 100 000 und 130 000 Euro. „Da müssen wir dann zusehen, wie wir das gefördert bekommen“, so der Bürgermeister, der im Gegensatz zu Veit Berndt eher eine kostenfreie Nutzungsvariante für seine Stadt sieht.

Von Manuela Engelmann-Bunk