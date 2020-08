Leisnig

Die alte Schuhschnallenfabrik in Leisnig führte ein Schattendasein. Fast idyllisch wächst das Grün in die Räume, verschattet von innen die Fenster. Was idyllisch anmutet, birgt Zündstoff in sich, im übertragenen und möglicherweise auch im wortwörtlichen Sinne. Noch ist nicht auszuschließen, dass auf dem Gelände alte Chemiereste reagierten, die schon seit Jahrzehnten dort lagern. Nachdem die Produktion von Schuhschnallen eingestellt wurde, hatte die Treuhand-Anstalt das Gelände unter ihren Fittichen. Durch welche Hände es ging, ist unklar, jedenfalls gelangte es in den Besitz von jemandem, der bis heute die Gefahr der dort lagernden Stoffe völlig unterschätzt.

Treuhand-Verkäufe mit Auflagen verknüpfen

Dabei wäre zu erwarten gewesen, dass die Treuhand, wenn sie derartige Objekte für einen Euro verhökert, damit auch Auflagen verknüpft und diese kontrolliert, wenn chemische Altlasten auf einem Gelände zu vermuten sind. In vielen Fällen wird sich 30 Jahre nach der Wende das Problem auf irgend eine Art gelöst haben. In Leisnig schlummerte es, bis darüber eine gelbe Wolke aufstieg, und das in der Nähe eines Krankenhauses und Kindergartens – eine unverantwortliche, mangelhafte Altlasten-Kontrolle.

Von Steffi Robak