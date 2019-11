Glänzende Überraschung in limitierter Auflage für Waldheim geplant

Waldheim

Die Juweliere planen eine Überraschung für Waldheim. Darum lohnt es sich, am 2. Advent bei Popkos am Obermarkt vorbeizuschauen. Bis sich die Ersterwähnung Waldheims zum 825. Mal jährt, ist es zwar noch ein stückweit hin, das zu erwartende große Stadtjubiläum wirft aber bereits sein Schatten. Oder besser gesagt: Es erstrahlt in Silber. Aus diesem Material nämlich wird jener Kettenanhänger gefertigt, den die Waldheimer Uhrmachermeisterin Gudrun Popko im Rahmen des Weihnachtsmarktes am 7. Dezember in ihrem Geschäft am Obermarkt zum Verkauf anbieten wird.

Zusammenarbeit mit renommierter Gießerei

„Gleich nach dem Aufruf der Stadt an die Gewerbetreibenden und die städtischen Vereine bezüglich eines Beitrages zu diesem Stadtjubiläum haben wir uns unsererseits Gedanken gemacht“, berichtet Gudrun Popko. „Und da Waldheim einige bauliche Schmuckstücke ihr Eigen nennt, sind wir auf die Idee gekommen, uns zunächst für eines davon zu entscheiden und dieses in einem Miniaturformat in einem Kettenanhänger unterzubringen“, berichtet die Waldheimer Geschäftsfrau. In Zusammenarbeit mit einer renommierten Silber-Gießerei sei ein sehr schönes, knapp zwei Zentimeter großes Abbild eines das Stadtbild der Zschopaukommune prägenden Gebäudes in 3D entstanden.

Limitierte Auflage

„Der Anhänger wird zunächst in einer Auflage von 50 Stück gefertigt, und da 20 Prozent der Verkaufskosten in die Stadtkasse fließen werden, kommt am Ende der Verkaufsaktion im besten Fall die Summe von 825 Euro zusammen“, so Popko, die auf eine entsprechend rege Nachfrage nach dem silbernen Kettenanhänger hofft. „In Abhängigkeit davon könnten wir uns vorstellen, in dieser Form auch noch weitere bauliche Kleinode unserer Stadt zu versilbern“, so Gudrun Popko, die sich hinsichtlich des ersten Anhänger-Motivs in Schweigen hüllt. „Das soll eine Überraschung werden, die wir erst zum Weihnachtsmarkt lüften wollen.“ Überraschen lassen will sich auch Ina Pugell vom Waldheimer Gewerbeverein hinsichtlich des Engagements der Waldheimer Gewerbetreibenden rund um das Stadtjubiläum in drei Jahren. „Ich gehe fest davon aus, dass es einige weitere Ideen zum Geldsammeln geben wird, denn zur 800-Jahrfeier ist das Spendenaufkommen ja sehr hoch gewesen“, so die Vereins-Vize.

Von Roger Dietze