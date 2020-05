Glasbausteine ade: Schrebitzer Turnhalle bekommt neue Fenster

Schrebitz

Das letzte Stündlein hat für sie geschlagen. Gemeint sind die Glasbausteine, die jetzt noch Teil der acht Fenster der Turnhalle in Schrebitz sind. Die haben schon etliche Jahre auf dem Buckel. Die Folge: Seit geraumer Zeit dringt Wasser durch die defekten Glasbausteine. Das wiederum durchfeuchtet das Mauerwerk. Der Putz bröckelt, die Wand nimmt Schaden. Damit soll jetzt Schluss sein. In seiner jüngsten Sitzung vergab der Ostrauer Gemeinderat die Aufträge, um sowohl Fenster als auch Mauerwerk wieder in Ordnung zu bringen. Die acht vorhandenen Fenster werden zu zwei Dritteln zugemauert und verputzt. Das obere Abteil bekommt jeweils eine Festverglasung. An zwei der acht Fenstern, nämlich jeweils die äußeren beiden, werden Fenster mit Kippfunktion verbaut. So soll eine bessere Durchlüftung der Turnhalle gewährleistet werden.

19.000 Euro

Sind die Fenster instand gesetzt, wird das Mauerwerk sowohl von innen als auch außen verputzt. „Im Anschluss werden wir die Fassade auch in Ordnung bringen lassen, statt nur die Risse im Mauerwerk auszubessern“, erklärt Bürgermeister Dirk Schilling ( CDU). Zu guter letzt werden die Sohlbänke ausgebaut und durch Alu-Außenfensterbänke ersetzt.

Insgesamt nimmt die Gemeinde Ostrau für die Instandsetzungsarbeiten an der Schrebitzer Sportstätte rund 19.000 Euro in die Hand. Der Großteil davon, zirka 12.600 Euro werden für die Maurer und Putzarbeiten fällig. Die Arbeiten übernimmt das Baugeschäft Sprößig aus Ostrau. Um den Fensterbau, der mit rund 6400 Euro zu Buche schlägt, kümmert sich die Mahrenholz GmbH & Co. KG aus Ostrau. Das Geld dafür nimmt die Gemeinde Ostrau aus dem Investitionskraftstärkungspaket.

Notsicherung

Schon einmal brachten die Schrebitzer die maroden Fenster zumindest notdürftig in Ordnung. Angebrachte Folien sollten verhindern, dass noch mehr Wasser eindringt. „Darum hat sich damals der Ortschaftsrat gekümmert“, so Schilling. „Ursprünglich wollten die Schrebitzer die Glasbausteine retten und wieder etwas aufwerten, aber das lohnt sich einfach nicht mehr.“

Genutzt wird die Turnhalle vorrangig durch die Tennisspieler und Fußballer des SV Kiebitz. Langfristig könne sich der Bürgermeister auch eine komplette Sanierung der Turnhalle vorstellen. „Dafür bedarf es aber einer Konzepterstellung der Schrebitzer und Kiebitzer“, so Schilling. Heißt: Bevor nicht klar ist, wie rege die Sportstätte genutzt wird, bleibt das Vorhaben erstmal nur theoretisch.

Zukunftsmusik

Tatsächlich gebe es aber so einige Baustellen, die es dringend nötig hätten. Derzeit handelt es sich bei der Schrebitzer Turnhalle um eine Kalthalle. Es gibt zwar eine alte Ölheizung in dem Gebäude, doch es wird praktisch nie geheizt. „Es gibt auch keine Sanitäranlagen“, ergänzt das Gemeindeoberhaupt. „Die Arbeiten, die wir jetzt verrichten, könnte man als erste kleinere Etappe sehen. Ob es weitere Sanierungsarbeiten gibt, ist aktuell allerdings noch Zukunftsmusik.“

Von Stephanie Helm