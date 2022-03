Döbeln

Mit einem Volumen von 300 Millionen Euro ist der Breitbandausbau in diesem im nächsten und im Jahr 2024 das größte Investitionsprojekt des Landkreises Mittelsachsen. Darüber informierte am Mittwochabend Landrat Matthias Damm die Besucher im für Corona-Bedingungen fast voll besetzten Döbelner Volkshaus. Wer sich nicht angemeldet hatte, fand gar keinen Platz. Die eins energie in Sachsen GmbH und der Landkreis sowie die Stadt Döbeln hatten zu einer Informationsveranstaltung eingeladen, um zu erklären wie die modernen Glasfaseranschlüsse im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus in die Häuser und Wohnungen kommen sollen. Auch die Wirtschaft der Region und besonders auch die Döbelner Vorhaben bräuchten schnelles Internet, ebenso wie heutzutage jeder Haushalt, so der Landrat.

Wer verlegt die Kabel und baut die Anschlüsse?

Jens Kliemt, Leiter Technische Geschäftsentwicklung Kommunikationstechnik, bei der eins energie in Sachsen GmbH stellte das Vorhaben, für das sein Unternehmen die Ausschreibung gewonnen hat, genauer vor. Die eins energie in Chemnitz ist eigentlich ein Gasversorger und für Chemnitz so etwas wie die Stadtwerke in Döbeln. Das Unternehmen ist zu 51 Prozent in kommunalem Besitz und kümmert sich in Chemnitz um die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser. Es versorgt 1200 Betriebe und 400 000 Privatkunden. In Chemnitz betreibt es schon einige Jahre ein Glasfasernetz. Seit 2021 kümmert es sich um den geförderten Glasfaserausbau und ist jetzt Partner der Landkreise Mittelsachsen und Zwickau. Aktuell sind 70 000 Glasfaserkunden angeschlossen. Bis 2025 sollen es inklusive der Region Döbeln 180 000 werden. Bis dahin will eins energie 11 000 Kilometer Glasfaserkabel verlegt haben.

Im so genannten Cluster B des von Bund und Land geförderten Breitbandausbaus sind die Kommunen Döbeln, Roßwein, Waldheim, Kriebstein, Leisnig und Zschaitz-Ottewig zusammengefasst mit 435 Kilometern Glasfasertrassen, 14 Netzknoten, 277 unterirdischen Verteilerkästen und 13 400 Haushalten die über die Förderung angeschlossen werden können. In und um Leisnig ist die WirliebenKabel GmbH aus Zeulenroda als Partner für Planung und Bauen gebunden. In den anderen Kommunen die Tele-Kabel Ingenieurgesellschaft aus Chemnitz.

Wann und wie wird gebaut?

In diesen ersten Frühlingstagen beginnen die ersten Bauarbeiten in der Region. Bis 2024, dem Abschluss des Projektes, werden die Menschen in der Region mit unheimlich vielen kleinen Baustellen im öffentlichen Bereich leben müssen. Meist kommen die Glasfaserkabel 60 Zentimeter tief unter Gehwege, 90 Zentimeter unter die Fahrbahn oder in Felder und Wiesen. Gebaut wird größtenteils mit konventionellem Tiefbau per Kabelgraben, aber auch mit dem Kabelpflugverfahren, mit Horizontalspülbohrungen unter Bundesstraßen, Bahnstrecken und Flüssen hindurch oder per Erdrakete. Auf dem Grundstück des Nutzers kommt das Glasfaserkabel durch ein dünnes Röhrchen ins Haus. Im Einfamilienhäusern wird ein Glasfaseranschlusspunkt gebaut, an den dann der Router des Haushaltes angeschlossen wird. In Mehrfamilienhäusern entsteht ein Anschlusskasten im Keller. Über ein Gebäudenetz kommt das Glasfaserkabel in die Wohnungen, wo am Anschlusspunkt der Internetrouter angeschlossen werden kann. Mit jedem Grundstückseigentümer wird nach Zustimmung zum Gestattungsvertrag vor Ort detailliert abgestimmt, wie die Kabel verlegt werden sollen.

Wer bekommt den Glasfaseranschluss?

Im Gebiet um Leisnig, Waldheim, Roßwein, Kriebstein, Zschaitz-Ottewig und Döbeln wurden im Vorfeld 13 400 Haushalte ermittelt, die einen solche Breitbandanschluss komplett bis ins Haus gefördert bekommen. Die Vollförderung erhalten alle Grundstückseigentümer, bei denen jetzt noch Schneckentempo-Internet mit weniger als 30 Mbits/s Bandbreite im Download anliegt. Hauseigentümer mit Bandbreiten darüber sind nicht förderfähig. Sie können sich aber auch anschließen, wenn sie an der Trasse liegen. Für ein Eigenheim kostet das dann knapp 800 Euro Eigenbeteiligung.

Was müssen Hauseigentümer tun?

Die förderfähigen Haushalte wurden im Vorfeld ermittelt. Sie sollten alle ein entsprechendes Anschreiben erhalten haben. Der nächste Schritt ist die Abgabe einer Gestattungserklärung als Einverständnis zum Glasfaseranschluss. Das geht online auf dem Portal von eins energie unter www.eins.de/privatkunden/internet/glasfaser-ausbau/. Wer nicht angeschrieben wurde, kann unter eins.de/mittelsachsen auch überprüfen, ob sein Grundstück im Ausbaubereich liegt und sich dann anmelden.

Nach der Gestattung werden mit dem Eigentümer vor Ort Termine gemacht und alles weitere abgestimmt. Dann rücken irgendwann die Bauleute an, stellen den Anschlusspunkt her oder das Hausnetz in Mehrfamilienhäusern. Ab Mitte 2023 werden dann die fertigen Netze abschnittweise angeschlossen. Bis Ende 2024 sollen alle Netze fertig sein. Dann gibt es überall dort für alle Internet mit Lichtgeschwindigkeit. Eins energie bietet sich den Kunden dann auch als Internetanbieter mit Tarifen ab 9,99 Euro für 1000 Mbit/s an. Das mit Fördermitteln gebaute Glasfasernetz dürfen aber auch andere Internetanbieter diskriminierungsfrei nutzen und um Kunden werben.

Von Thomas Sparrer