Gleich vier Roßweiner hoffen auf den Publikumspreis

Über 400 Frauen und Männer aus ganz Deutschland sind für den Deutschen Engagementpreis 2021 nominiert. Die Region Döbeln ist mit fünf Personen beziehungsweise Vereinen sehr gut vertreten, allein vier davon kommen aus Roßwein. Neben Diana Fischer vom Verein Lebenszeit in Leisnig sind vorgeschlagen Ute Krause von der Abteilung Schwimmen des Sportvereins Roßwein, Jens Schmidt vom Verein Segen Gottes Erbstolln in Gersdorf (Striegistal), Gerald Voland vom Aquarien- und Terrarienverein Osiris in Roßwein und Reinhard Senf aus Roßwein für seinen Einsatz bei der Erforschung der Roßweiner Heimatgeschichte. Alle vier haben im vergangenen Jahr den Ehrenamtspreis der Stadt Roßwein erhalten. Und wer in Deutschland einen Preis für freiwilliges Engagement gewonnen hat, kann vom Preisausrichter – in diesem Fall die Stadt Roßwein – für den Deutschen Engagementpreis nominiert werden. Verliehen wird dieser in fünf Kategorien (Chancen schaffen, Leben bewahren, Generationen verbinden, Grenzen überwinden und Demokratie stärken), die mit jeweils 5000 Euro dotiert sind. Eine Jury entscheidet über die Gewinner. Außerdem gibt es einen Publikumspreis, bei dem das Preisgeld 10000 Euro beträgt. Hier ist die Öffentlichkeit gefragt: Abgestimmt werden kann online. Bis zum 20. Oktober ist Zeit, unter www.deutscher-engagementspreis.de für den oder die Nominierten seiner Wahl zu klicken.

Tief verbunden mit Heimat und Feuerwehr

Zum Beispiel für Reinhard Senf. Der gebürtige Roßweiner ist aktives Mitglied im Heimatverein der Stadt, war viele Jahre Wanderwegeart und Wandergruppenleiter. Seit etwa 30 Jahren organisiert Reinhard Senf gemeinsam mit dem Verein Führungen auch durch das Roßweiner Kamelienhaus. Der Heimatverein bemüht sich um die Erhaltung der zweitältesten Kamelie nördlich der Alpen, die seit Dezember 2000 anerkanntes Kulturdenkmal ist. Für den Feuerwehrverein Roßwein pflegt Reinhard Senf die Chronik der Freiwilligen Feuerwehr Roßwein, die aktuell zirka 2000 Seiten umfasst. Selbst war er 40 Jahre aktiv im Feuerwehrdienst und es ist ihm weiterhin ein Anliegen, Aufzeichnungen zu Bränden, Katastrophen und Hochwassern zu sammeln, um die Entwicklung der Feuerwehr für die nachfolgenden Generationen festzuhalten.

Ein Leben für den Bergbau

Jens Schmidt lebt und wirkt seit Jahrzehnten für den Verein Segen Gottes Erbstolln. Quelle: Foto: PF

Seit vier Jahrzehnten pflegt der Verein Segen Gottes Erbstolln in Gersdorf, zwei Kilometer östlich von Roßwein das Flächendenkmal, das auf den Gersdorfer Bergbau zurückgeht und das im Jahr 2019 den Titel eines Unesco Weltkulturerbes verliehen bekommen hat.

Die Mitglieder um Vereinschef Jens Schmidt haben den Silberbergbau aus dem 12. Jahrhundert gerettet, sichtbar gemacht und als Denkmal für die Öffentlichkeit erschlossen. Über 120 000 Stunden ehrenamtlicher Arbeit wurden bislang in das Projekt investiert. Vorträge und Führungen im Besucherbergwerk mit jährlich über 10 000 interessierten Besucherinnen und Besuchern aller Altersgruppen zeigen heute das Wirken des Vereins.

Den Nachwuchs heranführen

Osiris-Vereinschef Rene Zaspel (l.) und Gerold Voland, der die Nachwuchsarbeit betreut. Quelle: M. Engelmann-Bunk

Ebenfalls seit 40 Jahren aktiv sind die Mitglieder des Roßweiner Vereins Osiris, der in wenigen Tagen dieses Jubiläum mit einem Tag der offenen Tür begeht.

In ihrem Domizil in den Kellerräumen der Oberschule zeigen die Vereinsmitglieder Haltung und Pflege exotischer Tiere und vermitteln ihr Wissen bei Führungen vor allem auch an Schulklassen und Kindergartengruppen.

Gerald Voland betreut darüber hinaus in der Oberschule das Ganztagsangebot, bei dem zurzeit elf Schülerinnen und Schüler pro Woche eine Stunde Theorie und eine Stunde Praxis erleben. Samstagsvormittags treffen sich die Jugendlichen und pflegen die Tiere. Einmal im Monat sammelt der Verein im Stadtgebiet Altpapier. Mit dem daraus gewonnenen Geld wird die Kinder- und Jugendarbeit unterstützt.

Beim Schwimmen Perspektiven eröffnen

Ute Krause ist Abteilungschefin bei den Roßweiner Schwimmern. Quelle: PK

Im Rennen um den Publikumspreis ist auch die Abteilung Schwimmen des Roßweiner Sportvereins.

Abteilungschefin Ute Krause hatte im Oktober 2020 den Ehrenamtspreis der Stadt Roßwein erhalten für ihre fast drei Jahrzehnte währende ehrenamtliche Arbeit, fleißig und unaufdringlich, ruhig und besonnen, als Abteilungsleiterin und Trainerin. 115 Kinder und Jugendliche werden in der Abteilung ehrenamtlich betreut, bekommen Sicherheit im Wasser vermittelt, lernen neue Schwimmarten. Es geht nicht nur um eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern auch darum, dem Nichtschwimmertrend-Trend entgegenzutreten.

Am 24. September hat Roßwein seine Ehrenamtlichen wieder eingeladen und wird in fünf Kategorien Auszeichnungen vergeben.

Von Manuela Engelmann-Bunk