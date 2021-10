Gleich zwei Neustarts in Döbelns Innenstadt

Döbeln

Es herrscht wieder ein bisschen Bewegung in der Geschäftslandschaft von Döbelns Innenstadt. Nicht nur auf dem Obermarkt werden zum Ende der Woche hinter einem zuletzt leeren Schaufenster wieder die Lichter angehen. Auch in der Bäckerstraße gibt es einen Lückenschluss.

Längere Öffnungszeiten am Samstag?

Zwar handelt es sich bei der Stadtparfümerie, die sich im ehemaligen Tchibo-Ladenlokal zwischen Photo-Porst und Mayers-Markenschuhe ansiedelt, nicht um ein neues Geschäft, das den Weg in die Stadt gefunden hat. Vielmehr zieht Marion Frisch mit ihrem Geschäft vom bisherigen Standort auf dem Niedermarkt 21 ein Stück weiter in Richtung Rathaus. Doch damit gelingt zumindest der langersehnte Lückenschluss in der Bäckerstraße. Am Mittwoch öffnet sie die Türen zum Duftparadies. Fünf Jahre lang stand das Ladenlokal leer, nachdem das Tchibo-Geschäft nach zehn Jahren im Juni 2016 die Segel gestrichen hatte. Grit Neumann, Chefin des Stadtwerberings, freut diese Eröffnung am neuen Standort. Gerade auch für das bevorstehende Weihnachtsgeschäft sei es gut, wenn die Bäckerstraße wieder lückenlos mit belebten Schaufenstern aufwarten könne.

Jeden Tag kommt neue Ware für Karls-Manufaktur-Markt am Döbelner Obermarkt. Am Freitag ab 9 Uhr ist die Eröffnung. Auch das Vermieterpaar Richter hilft spontan mit bei der Warenannahme. Quelle: Thomas Sparrer

Einen positiven Effekt erhofft sie sich wie viele andere auch von der Eröffnung, die am Freitag am Obermarkt Nummer 5 ansteht.

Dort macht Erdbeer-Dorf-Unternehmer Robert Dahl seinen Laden auf. In den sozialen Netzwerken ist das Interesse riesig. Für den Manufakturen-Shop sucht das Unternehmen noch Aushilfen, wie an der aktuell zugeklebten Ladentür zu lesen ist. Dort zu finden sind auch die Öffnungszeiten, mit denen Karls ins Rennen gehen will. Dass das Geschäft sonnabends bis 16 Uhr geöffnet bleiben soll, findet Grit Neumann super. „Vielleicht wird das ein Zugpferd für die anderen Händler, an den Sonnabenden wenigstens bis 14 Uhr zu öffnen, wie wir es vor Corona schon einmal angestrebt hatten“, sagt die Stadtwerbering-Chefin.

Unverpackt zwischen Businessplan und Standortsuche

Über weitere Ansiedelungen würde sie sich freuen. Allerdings ist da momentan nichts Spruchreifes in Sicht. Tobias Sachse, der in Döbeln gern einen Unverpackt-Laden eröffnen möchte, steckt mit seinem Projekt noch in den Kinderschuhen. Der aus Döbeln stammende Softwareentwickler lebt derzeit in Leipzig, möchte aber gern zurück in die Heimat ziehen. Hier vermisst der 36-Jährige ein Angebot, das er in seiner derzeitigen Wohnumgebung intensiv nutzt: unverpackte Produkte einkaufen zu können. Seine Idee, an die er gemeinsam mit seiner Frau Daniele Mendoza Escobar fest glaubt: In Döbeln ein entsprechendes Geschäft eröffnen, in dem man Mehl, Pasta, Reis, Müsli, Seifen und Waschmittel in eigene Gefäße abfüllen und kaufen kann.

Doch bis zu einer möglichen Eröffnung gibt es noch einige Hürden zu nehmen. Momentan schreibt das Ehepaar erstmal an einem Businessplan. Und sucht nach einem geeigneten Ladenlokal für seine Idee. Zuletzt angeschaut hatte sich Tobias Sachse einen Laden in der Kreuzstraße und das frühere Bäckereigeschäft in Sörmitz. Noch ist er unentschlossen, was den geeigneten Standort angeht. Auf jeden Fall müsse das Geschäft Lagermöglichkeiten haben.

Unverpackt einkaufen können die Döbelner also zum nächsten langen Samstag am 6. November noch nicht. Dafür warten direkt im Zentrum mit der Stadtparfümerie und Karls zwei neue Geschäfte auf. Und es beginnt der Verkauf der diesjährigen Adventskalenders von Stadtwerbering und Döbelner Allgemeiner Zeitung. Hinter jedem Türchen stecken zwei bis drei wertvolle Preise, die Gewerbetreibende spendiert haben.

Ihr täglicher Newsletter aus Döbeln Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Döbeln direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Manuela Engelmann-Bunk