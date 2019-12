Gleisberg: Tempo begrenzen zum Schutz der Kinder

Gleisberg

Die Wetterwitzer Straße in Gleisberg soll vor allem für Passanten sicherer werden. Der Ortschaftsrat hat in seiner Sitzung am Mittwochabend einstimmig beschlossen, eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h für einen Abschnitt der Kreisstraße zu beantragen. Es geht um das Stück ab Wetterwitzer Straße Nr. 8 bis zur Einmündung auf die Hauptstraße, sowohl aus als auch in Richtung Wetterwitz. Derzeit sind dort 50 Stundenkilometer erlaubt.

„In dem Bereich befindet sich seit 2006 eine Bushaltestelle, an der auch Schulkinder ein- und aussteigen. Wegen einer Kurve ist die Straße nicht gut einsehbar. Autos kommen dort ziemlich schnell angefahren. Der Schutz der Kinder hat Vorrang“, begründet Ortsvorsteher Bernd Handschack ( CDU) das Ansinnen.

>> Lesen Sie auch: Mehr Sicherheit für Fußgänger: Gleisberger wollen einen Zebrastreifen

Der gefasste Beschluss ist nun die Grundlage dafür, dass das Roßweiner Ordnungsamt die Geschwindigkeitsbegrenzung beim Landratsamt Mittelsachsen beantragt. Weil es sich um eine Kreisstraße handelt, ist dessen Straßenverkehrs-Behörde zuständig. Diese entscheidet letztlich, ob, wo und wie viele 30er-Schilder aufgestellt werden. Es muss auch noch eine Besichtigung vor Ort geben, bei der die Polizei mit einbezogen wird. Ab wann die mögliche Begrenzung gelten wird, steht also noch nicht fest.

Von Olaf Büchel