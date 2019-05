Gleisberg

Die Feuerwehrkameraden von Gleisberg wollen sich baulich vergrößern. Sie planen den Anbau einer Kleingarage an die bestehende Fahrzeughalle. Die Erweiterung soll erfolgen, um ein neues Fahrzeug unterstellen zu können. Der Technische Ausschuss des Stadtrates gab in seiner jüngsten Sitzung einstimmig grünes Licht für das Vorhaben.

Das Baugrundstück gehört der Stadt Roßwein. „Es wird sich um eine grenznahe Bebauung handeln – die Abstandsflächen liegen also nicht vollständig auf unserem Grundstück. Die Eintragung der Baulast auf dem Nachbargrundstück wurde aber bereits im Vorfeld mit dem Eigentümer abgesprochen und wird im Zuge des Genehmigungsverfahrens so umgesetzt“, erklärte Bauamtsleiterin Petra Steurer.

Bürgermeister will Unterstützung direkt mit Feuerwehr absprechen

Das neue Gebäude soll aus einer Bodenplatte aus Beton, massiven Wänden inklusive einer Trennwand zur bestehenden Fahrzeughalle sowie einem Flachdach bestehen. Der Anbau soll mit dem Bestandsgebäude eine Nutzungseinheit bilden. Der Zugang wird über die Fahrzeughalle möglich sein sowie über das Sektionaltor, das die Kleingarage erhält. Diese ist dann direkt von der Straße aus erreichbar, allerdings ist eine Verbreiterung der Zufahrt geplant.

Eine Besonderheit ist: Die Mitglieder der Gleisberger Feuerwehr wollen den eingeschossigen Anbau in Eigenleistung errichten. Und auch die Kosten für die Baumaßnahme will die Freiwillige Feuerwehr Gleisberg selbst finanzieren. Peter Krause von der Fraktion der Linken wollte in diesem Zusammenhang wissen, wie hoch die Baukosten schätzungsweise sein werden. Dazu Petra Steurer: „Die Rohbaukosten sind mit 8.880 Euro veranschlagt.“ Heinz Martin von den Freien Wählern Niederstriegis ist der Auffassung, dass bei so viel Eigeninitiative die Stadt Roßwein die Gleisberger unterstützen sollte. „Wenn die Kameraden und Kameradinnen dort schon alles selbst machen, dann kann ihnen die Stadt vielleicht beim Material unter die Arme greifen“, regte Martin in der Ausschusssitzung an. Bürgermeister Veit Lindner (parteilos) wollte das nicht in der Sitzung klären, sondern darüber direkt mit den Feuerwehrleuten sprechen.

Letztes neues Eigenheim Am Steinhübel

Der Technische Ausschuss erteilte auch dem Antrag zur Errichtung eines Einfamilienwohnhauses in Roßwein sein Einvernehmen. An sich nicht Besonderes. Doch in diesem Fall handelt es sich um das allerletzte freie Grundstück im Wohngebiet Am Steinhübel, das mit einem Eigenheim mit Carport und Terrasse bebaut werden soll. Petra Steurer an die Ausschussmitglieder gewandt: „Sie haben den Verkauf des Grundstückes in der Stadtratssitzung beschlossen. Jetzt ist der Bauantrag eingegangen.“ Die letzte freie Ecke des Wohngebietes befindet sich direkt am Abzweig von der Seifersdorfer Straße. Mehr als 20 Jahre hat es gedauert, bis alle Grundstücke des von der Stadt erschlossenen Wohngebietes verkauft waren.

Von Olaf Büchel