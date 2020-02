Gleisberger dürfen weiter in gefährdetem Gebiet bauen

Gleisberg

Die geplante Aufhebung der Gleisberger Abrundungssatzung für das Gebiet an der Kreisstraße links in Richtung Wetterwitz ist erst einmal vom Tisch. Der Ortschaftsrat sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, Bau von Wohneigentum auf dem Gebiet, das kein Gemeindeeigentum ist, auch weiterhin zuzulassen.

Aufheben wollte man die Satzung bereits im Herbst 2018, weil das Gebiet genau genommen ungeeignet für Wohnbebauung ist. Der kleine Bach, der über das Gebiet verläuft, führt bei Starkregen Hochwasser und sorgt für Überschwemmungen. Das ist allen Beteiligten – vor allem den beiden Bauherren, die auf dem Gelände ihre Häuser errichtet hatten – spätestens seit den Hochwasser-Erfahrungen aus den Jahren 2002 und 2013 klar. Auch, als im Juli 2006 innerhalb von zwei Tagen rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter fielen, war das Gebiet stark betroffen. Regressansprüchen hatte die Gemeinde zwar von vornherein vorgebeugt. Allerdings gab es den Plan, aufgrund der erhöhten Gefährdung weitere Ansiedelungen zu verhindern.

Dagegen wurde bereits Ende 2018 von einer der Grundstücksbesitzerinnen Einspruch erhoben, so dass der Ortschaftsrat den Beschluss aussetzte. Seit dem ist so manches Wasser den kleinen Bach hinabgeflossen und die Gleisberger Ortschaftsräte hatten Zeit, sich das Vorhaben noch einmal genauer durch den Kopf gehen lassen. Nicht nur, weil die Grundstücksbesitzerin tatsächlich eine Bebauung in absehbarer Zeit in Aussicht gestellt hat, sondern auch, weil es ansonsten in Gleisberg nur noch wenige Möglichkeiten gibt, Wohneigentum neu zu bauen, entschied man sich nun, die Abrundungssatzung nicht aufzuheben.

Im Jahr 1992 war die Abrundungssatzung für das nicht als Bauland ausgewiesene Gebiet beschlossen worden, um den Landbesitzern auf ihren Grundstücken den Bau von Wohneigentum zu ermöglichen.

Von Manuela Engelmann-Bunk