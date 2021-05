Gleisberger reist ein Jahr durch Australien

Gleisberg

„Ich musste das machen. Für mich“, sagt Lukas Dörner. Mit 23 Jahren packte der Gleisberger seine Koffer, verabschiedete sich von seiner Familie und stieg erst in den Zug, dann ins Flugzeug. Etwas mehr als 20 Stunden später landete er in Australien. Es sollte sein Zuhause für die nächsten zwölf Monate werden. Das war Anfang Januar 2020. Von Corona noch keine Spur. Wohin seine Reise gehen sollte, wusste er nicht. Aber er hatte einen ganzen Kontinent vor sich, eine Menge Zeit und den unbedingten Drang, etwas anders zu machen. Anders als bisher.

Als Klempner im Familienbetrieb

Nach der Schule begann Lukas Dörner seine Lehre, danach folgte der Meister. Immer arbeitete er im Familienbetrieb. Dann gab es da noch den Fußball. Seit er klein ist, spielt er im Verein seines Heimatortes. Ab und zu Freunde treffen, Zeit mit der Familie verbringen. Im Sommer 2019 wurde ihm klar, das ihm das nicht reicht. Er wollte ausbrechen, losziehen. Allein. Es gab Freunde, die dachten daran, ihn zu begleiten. Lukas Dörner lehnte ab. Das hier musste er für sich machen.

Agentur als organisatorisches Netz

Er suchte sich eine Agentur, die sein organisatorisches Netz werden sollten. Sie buchten Hin- und Rückflug, seine erste Unterkunft und versprachen, vor Ort als Ansprechpartner für ihn da zu sein. Sonst war er auf sich allein gestellt. Etwas Vergleichbares hat Lukas Dörner vorher nie gemacht. Er wagte es. „Weihnachten und Silvester wollte ich noch zuhause mit meiner Familie verbringen“, sagt er. Am 5. Januar 2020 hob das Flugzeug in Frankfurt ab.

Mit fünf Fremden in einem Zimmer

Mit einem Zwischenstopp in Katar ging es für ihn nach Perth im Südwesten von Australien. „In Deutschland war Winter. Ich hatte lange Hosen und einen dicken Pullover an. Als ich in Perth aus dem Flugzeug stieß, erschlug mich die Hitze“, erinnert er sich. Sein erster Weg führte ihn in ein Hostel. Mit fünf Fremden in einem Zimmer schlief er im Doppelstockbett. Die nächsten Tage brauchte er, um anzukommen. „Ich hab mich um ein Handy mit australischer Nummer gekümmert und habe mir bei einer Bank ein Konto eröffnet.“ Er ließ sich treiben, beobachtete die Menschen, blickte aufs Meer.

Lukas Dörner am „Wave Rock“. Quelle: Privat

Nur wenige Tage später machte Lukas Dörner seinen ersten Roadtrip durchs Outback. Er guckte sich den Wave Rock an. Eine 2,7 Milliarden Jahre alte Granit-Gesteinsformation, die im Laufe der Zeit und durch Erosion und Witterung zu einer 15 Meter hohen und 110 Meter langen Welle geformt wurde. „Jeder Ort ist etwas besonderes und hat seinen ganz eigenen Charme“, sagt er. Er strahlt.

Weintrauben pflücken

Zurück im Hostel machte er sich auf die Suche nach seinem ersten Job. Er wollte ein bisschen Geld verdienen. Wenig später stand er auf einem Weinberg und pflückte Weintrauben. An einem anderen Tag packte er unzählige Kisten ein oder pflückte Birnen. Das machte er für die nächsten paar Wochen. „Die stundenlange Arbeit in der Hitze war anstrengend“, erzählt er. Abends fiel er ins Bett. Aber er hatte Geld auf seinem Konto. Und damit wollte er weiterreisen. Mehr sehen.

„Crocodile Dundee“ auf der Motorhaube

„Ich habe mir einen alten Mazda-Bus gekauft. Knapp 30 Jahre alt, aber wenige Kilometer.“ Der weiße Bus wurde sein Zuhause. Alles, was er hatte, war da drin. Es gab eine Küche, auf einer dünnen Matratze schlief er. Auf dem Dach schnallte er sein Surfbrett fest, „Crocodile Dundee“ stand in großen Buchstaben auf der Motorhaube. Er fuhr die Westküste rauf, klapperte Nationalparks ab.

Zwölf Meter lange Walhaie

In Exmouth ging er tauchen und schnorcheln. „Wir sind mit dem Boot rausgefahren, an den Korallen entlang geschnorchelt und haben mit zwölf Meter langen Walhaien getaucht. Die Unterwasserwelt hat mich umgehauen und tief beeindruckt.“ Im Bus unterwegs, auf den endlos langen Straßen, wo er kilometerlang keine Menschenseele trifft, lernte er, zu entspannen, zu genießen und sich treiben zu lassen. „Ich habe beim stundenlangen Fahren einfach nur Musik gehört und die Landschaft genossen. Wann macht man das schon mal?“

Mit zwölf Meter langen Walhaien tauchte Lukas Dörner im Ozean. Quelle: Privat

Sein nächstes Ziel war Karratha, eine Stadt im Nordwesten. Dort angekommen, hörte Lukas Dörner zum ersten Mal von einem neuartigen, tödlichen Virus. Das war im März. „In Australien wurden die Grenzen geschlossen. Das war das erste Mal, dass ich darüber nachdachte, nach Hause zu fahren“, erinnert sich der heute 24-Jährige. Die Agentur, über die er sein Auslandsjahr organisiert hatte, bot ihm an, Teil des Rückholprogrammes der Bundesregierung zu werden.

Kein Job weit und breit

„Ich hatte zu der Zeit Schwierigkeiten, einen Job zu finden. Eine Woche lang habe ich die ganze Stadt abgeklappert, um Arbeit zu bekommen. Nichts.“ Aber er wollte bleiben. Unbedingt. „Ich hatte nicht einmal drei Monate in Australien verbracht. Ich konnte noch nicht abreisen.“ Und dann fand er einen Job – für ihn ein Zeichen. Als Klempner wurde seine Hilfe in einem Caravan-Park in Port Hedland gebraucht. Er sagte sofort zu und machte sich auf den Weg.

„Das ist doch verrückt“

In Port Hedland erledigte er alle anfallenden Arbeiten im Caravan-Park und half dem Besitzer dabei, eine Bar zu renovieren. Dort lernte er auch zwei Jungs aus Willsdruff kennen. Julius und Jannik sind Zwillinge. „Das ist doch verrückt. Du fährst ans andere Ende der Welt und triffst ausgerechnet auf Leute, die nur ein paar Kilometer von deinem Zuhause entfernt leben.“ Bis Anfang Juni blieb Lukas Dörner. Dann wollte er weiter.

Auf zum nächsten Caravan-Park

Doch die Grenzen waren zu. Um durchs Land zu reisen, durfte er die Grenzen nicht passieren. Der Besitzer des Caravan-Parks machte ihm ein Angebot. Lukas Dörner sollte auch in einem seiner anderen Parks aushelfen – in Mount Isa. Um dort hin zu kommen, musste er zwei Grenzen passieren. Allein reiste er nicht weiter. Julius, einer der Zwillinge, kam mit ihm. Sein Bruder reiste wieder zurück in die Heimat.

Zur Galerie Lukas Dörner ließ seinen Alltag für zwölf Monate hinter sich. Statt im Familienbetrieb als Klempner zu arbeiten, kaufte er sich einen alten Mazda-Bus, schwamm mit Walhaien und feierte eine Aborigines-Hochzeit.

Bevor die beiden Männer ihren nächsten Job antreten, legten sie einen Zwischenstopp im Karijini Nationalpark ein, besuchten Broome und Kununurra. Dann ging es los. Die beiden Deutschen durften nur über die Grenzen, wenn sie sich nicht länger als 48 Stunden im Staat „Northern Territory“ aufhielten. 46 Stunden und knapp 1700 Kilometer später passierten sie die Grenze nach „Queensland“. „Wir sind durchgefahren, haben nur angehalten, um ein paar Stunden zu schlafen“, erzählt Lukas Dörner. Alles, was sie sich sonst angesehen hätten, mussten sie links liegen lassen. Für Sightseeing fehlte ihnen die Zeit.

„Ich musste viel improvisieren“

In Mount Isa arbeitete Lukas Dörner wieder als Klempner. Mit der Arbeit, die er zuhause macht, ließ sich das aber nicht vergleichen. „Das hab ich dabei mitgenommen: Ich bin flexibler in meiner Arbeitsweise geworden. Ich musste viel improvisieren.“ Die Tage gingen ins Land. Der Gleisberger arbeitete viel, sprang danach in den Pool oder verbrachte lange Abende mit den Betreibern des Caravan-Parks. Die Wege, die er für den Job erledigte, verband er so oft es geht mit kurzen Ausflügen. Er fuhr zum Uluru, einem gewaltigen Sandsteinmonolith. „Das hat mich sehr geflasht. Alles rundherum war flach und mittendrin dieser riesige Berg.“

In Barry Springs trennten sich ihre Wege

Nach Monaten war sein Job getan. Es gab für ihn in Mount Isa nichts mehr zu tun. Er packte seine Sachen in den alten Bus und fuhr mit Julius in Richtung Barry Springs und Darwin. Dort verbrachten die beiden die nächsten vier Wochen, arbeiteten wieder, entdeckten die Umgebung, verbrachten die Tage am Wasser. „Dann haben sich unsere Wege getrennt. Julius fuhr zurück zur Westküste. Den Bus hat er mitgenommen. Ich wusste, ich bekomme den in dem Teil des Landes nur schwer verkauft“, sagt der 24-Jährige. Für ihn ging es weiter. Das heißt: Für ihn ging es zurück.

In Mount Isa, mitten im Outback, fand er so was wie eine zweite Familie. Quelle: Privat

Wieder nach Mount Isa, zum Caravan-Park. Die Leute, die dort lebten und arbeiten, die er in seiner Zeit dort kennen lernte, wuchsen ihm ans Herz. Fast wie Familie. „Zwei von ihnen, beide Aborigines, heirateten und luden mich ein.“ Für Lukas Dörner war das der Ruf, den er gebraucht hat. Er setzte sich ins Flugzeug, flog über Brisbane nach Mount Isa zurück und sollte dort die nächsten zweieinhalb Monate bis zum Ende seiner Reise bleiben.

Letzte Station: Sydney

Mitte Dezember rückte seine Heimreise immer näher. „Der Abschied in Mount Isa fiel mir sehr schwer“, sagt er. Länger zu bleiben, wäre theoretisch möglich gewesen. „Aber ich wollte Weihnachten wieder bei meiner Familie sein“, sagt er. Also verabschiedete er sich von seinen Freunden in Mount Isa, versprach wiederzukommen und setzte sich ins Flugzeug nach Sydney – seine letzte Station.

„Es war Zeit, nach Hause zu kommen“

Eine Woche blieb er in der größten Stadt des Landes. Er wohnte im Hostel, ging in Pubs, an den Strand und schaute sich das berühmte Opernhaus an. Die vergangenen zwölf Monate rauschten an ihm vorbei. Ob er je gezögert hat, Australien zu verlassen? „Es war Zeit, nach Hause zu kommen“, sagt Lukas Dörner. Seine Freunde, seine Familie haben ihm gefehlt.

Ein Jahr ohne Mundschutz

Als er schließlich in Frankfurt aus dem Flieger stieg, wurde ihm klar, wie anders das Leben für ihn gewesen wäre, hätte er nicht die letzten Monate auf einem anderen Kontinent gelebt. „Ich habe in dem ganzen Jahr nicht einmal eine Maske getragen“, nennt er nur ein Beispiel. Die Corona-Pandemie existierte zwar. In den Weiten Australiens, wo kilometerweit keine andere Menschenseele ist, war sie für Lukas Dörner aber nie präsent. „Vier Monate bin ich jetzt wieder in Deutschland und es ist mir fast schon wieder zu viel. Zu viele Regeln, zu viele Einschränkungen, der Alltag“, sagt er.

Zurück an die Ostküste

Irgendwann will er wieder zurück nach Australien. „Ich muss“, sagt er. „Ich will die Ostküste noch sehen.“ Wenn er zurückgeht, dann nur für ein paar Wochen. Noch einmal eine so lange Zeit reisen, kommt für ihn nicht mehr in Frage. „Für mich war dieses Jahr genau das, was ich gebraucht habe. Ich habe mich verändert. Jetzt ist aber gut. Jetzt warten andere Aufgaben auf mich“, sagt Lukas Dörner.

Umarmung am Tannenbaum

Seine Familie überraschte er ein paar Tage vor Weihnachten mit seiner Ankunft. Sie rechneten noch nicht mit ihm. Ein Freund holte ihn vom Flughafen ab und setzte ihn in Gleisberg ein Stück unterhalb seines Zuhauses ab. „Ich bin die Straße hochgelaufen und sah meine Mutter und meine beiden Brüder. Sie haben gerade den Tannenbaum vorm Haus geschnitten“, erinnert er sich. Als seine Mutter sich zu ihm umdrehte und ihn das erste Mal nach zwölf Monaten wiedersah, umarmten sich die beiden. Er war angekommen. Zuhause und bei sich selbst.

Von Stephanie Helm