Glückliche Landung aus Peru und Neuseeland

Sie sind wieder zuhause: Nina Forberger aus Döbeln und Toni Saupe aus Roßwein sind wieder in der Heimat gesund und glücklich in der Heimat gelandet und können Ostern in ihren Familien verbringen.

Nina Forberger vom Abiturjahrgang 2019 am Lessing-Gymnasium hatte über den deutschen Freiwilligendienst „weltwärts“ in Peru, dem Land der Inkas, absolviert und dort in einem Seniorenheim alte Menschen betreut. . Doch Peru hatte für das komplette Land Quarantäne ausgerufen. Das Auswärtige Amt rief alle Deutschen in den weltwärts-Projekten zurück. Doch die 19-Jährige saß in ihrer Unterkunft fest, weil sie keine Chance mehr hatte, zum Flughafen zu kommen. Vergangenen Dienstag klappte der erste Rückholversuch noch nicht. Doch am Freitag saß die 19-Jährige im Flieger und konnte ihre Eltern in Frankfurt nach fast drei Wochen Quarantäne in Peru wieder in die Arme schließen.

Heimflug aus Christchurch

Mittwochmorgen landete nun auch Toni Saupe wieder in Deutschland und kehrte nach Roßwein zurück. Nach dem Abitur am LGD 2019 war er für ein Jahr zum Arbeiten und Reisen nach Neuseeland aufgebrochen. Das Auswärtige Amt wollte alle heimholen, doch Neuseeland hatte die Flughäfen geschlossen. So saß der 19-Jährige mehrere Wochen in Christchurch in einem Hostel in Flughafennähe fest. Dienstagvormittag startete sein Lufthansa-Heimflug.

