Gebersbach

Glühwein gab es am Wochenende zum Saisonstart im Freibad Gebersbach. Und außerdem kamen die Gäste kostenlos rein. Aber es waren nicht besonders viele. So richtiges Freibadwetter war eben noch nicht, vor allem das Wasser vergleichsweise kalt. 14 Grad Celsius Wassertemperatur, zwölf Grad Lufttemperatur zeigte das Thermometer vormittags. Immerhin zeigten die Badleute Humor, als sie die Lufttemperatur auf der Kreidetafel mit 22 Grad und die Wassertemperatur mit 24 Grad angaben – allerdings jeweils mit einem Minuszeichen und einer „Zehn“.

Aber eine Schwalbe macht noch keinen Sommer und ein kühler Tag noch keine schlechte Freibadsaison. „Wenn wir so ein Jahr wie das vorige kriegen, sind wir sehr zufrieden“, sagt Thorsten Hartwig, Geschäftsführer des Welwel in Döbeln, das das Gebersbacher Freibad betreibt. In diesem Jahr stehen wieder Vertragshandlungen mit der Stadt Waldheim an, um die nächsten drei Jahre Freibad-Betrieb mit dem Welwel zu sichern. „Wir arbeiten exzellent mit der Stadt Waldheim zusammen. Daher steht von unserer Seite überhaupt nichts im Wege, diese Zusammenarbeit fortzusetzen“, sagt Thorsten Hartwig.

Im Sommer übernimmt eine neue Mitarbeiterin des Welwel die Leitung des Gebersbacher Bades. Kim Friedrich hatte bereits das silberne Rettungsschwimmer-Abzeichen, als sie ihre Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau begann. Nun hat sie diese erfolgreich abgeschlossen, arbeitet seitdem im Welwel-Fitnessstudio und nun bald als Leiterin des Gebersbacher Bades, wo sie Lutz Iwan ablöst.

Von Dirk Wurzel