Golf-Fahrerin bringt Motorrad zum Sturz

Striegistal

 Eine 64-Jährige befuhr am Sonnabendmorgen gegen 9.35 Uhr mit ihrem Pkw VW Golf in Pappendorf die Mühlstraße aus Richtung Berbersdorf in Richtung Hainichen und bog nach links auf den vorm Friedhof befindlichen Parkplatz ab. Dabei stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Motorrad BMW (Fahrer: 55) zusammen. Der 55-Jährige stürzte und verletzte sich dadurch leicht. Er wurde zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. An seinem Krad BMW entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro, der Schaden am Golf beträgt 2 000 Euro. Die Golffahrerin muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

Von daz