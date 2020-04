Gottesdienste im Raum Waldheim und Leisnig: Kurz und mit wenig Gesang

Leisnig/Waldheim

Auch im Raum Waldheim und Leisnig sollen ab Sonntag wieder Gottesdienste gefeiert werden. Leisnigs Pfarrerin Katja Schulze weist darauf hin, dass nur bis zu 15 Personen an jedem Gottesdienst teilnehmen dürfen, die vorgeschriebenen Abstandsregelungen einzuhalten sind und wegen der Mundschutzpflicht ein eigener Mundschutz mitzubringen ist.

Mit Predigten

Zu kurzen Predigtgottesdiensten mit diesen Auflagen lädt Katja Schulze für diesen Sonntag um 9 Uhr in die Sankt Ägidien Kirche Altenhof, um 10.15 Uhr in die Sankt Pankratius Kirche Tragnitz und um 18 Uhr in die Sankt Matthäi Kirche Leisnig ein. „Am nächsten Sonntag, dem 3. Mai, werde ich wiederum in allen drei Kirchen, jedoch in anderer Reihenfolge und zu anderen Zeiten, Gottesdienste feiern. Anders als im Kirchenblättchen abgedruckt, werden wir als Pfarrerinnen und Pfarrer in unseren je eigenen Gemeinden predigen“, informiert Katja Schulze.

Handdesinfektion am Eingang

Waldheims Pfarrer Reinald Richber weist ebenfalls auf die besonderen Umstände und Auflagen hin, zusätzlich zum Beispiel, dass die Gottesdienste auf die halbe Dauer der üblichen Zeit beschränkt sind, dass es Handdesinfektion und nur wenig Gesang geben wird. In der Kirchgemeinde Waldheim-Geringswalde finden am Sonntag um 9 Uhr in Otzdorf und Hermsdorf, um 10 Uhr in Waldheim und Grünlichtenberg, um 10.30 Uhr in Waldheim, Reinsdorf und Grünlichtenberg sowie bei Bedarf nochmals um 11 Uhr in Waldheim statt. Auch für den Sonntag danach (3. Mai) sind beschränkte Gottesdienste geplant: um 9 Uhr in Geringswalde und Knobelsdorf, um 10 Uhr in Waldheim, Grünlichtenberg und Tanneberg, um 10.30 Uhr in Waldheim und Grünlichtenberg sowie bei Bedarf nochmals um 11 Uhr in Waldheim. „Die weitere Planung wird sich nach den dann gültigen gesetzlichen Bestimmungen richten“, sagt Pfarrer Reinald Richber.

Töne vom Kirchturm

Vom Waldheimer Kirchturm sind weiterhin um 19 Uhr die Glocken und die Mundharmonika zu hören – zum „Corona-Gebet“ und zum Mitsingen oder Zuhören

Von Olaf Büchel