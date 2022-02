Döbeln

Für den Musiktheaterfreund gleichen diese Wochen am Döbelner Theater einem Festival: Denn ein erstaunlicher Teil jener Neuproduktionen, die in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie zum Opfer fielen, die aber vom Ensemble geplant und einstudiert worden waren, werden nun im dichtgedrängten Modus nachträglich zur Premiere gebracht. Nach der Farce „Lauter Verrückte!“ vor drei Wochen erlebte am Sonnabend das Musical „Der Graf von Monte Christo“ seine erste Vorstellung im hiesigen Theater. Bis Anfang Mai folgen noch die ambitionierte Kombination zweier Einakter des 20. Jahrhunderts sowie mit Donizettis „Don Pasquale“ eine Sängeroper per excellence: mehr Musiktheater geht kaum noch.

Theater präsentiert kein Provisorium

Frank Wildhorns „Graf von Monte Christo“ sollte in Döbeln ursprünglich bereits im März 2020 gezeigt werden, in Freiberg schaffte es das Stück gerade noch vor Corona auf die Bühne. Der Besetzungszettel verrät, dass einige von denen, mit denen Regisseur Stefan Haufe geprobt hatte, mittlerweile gar nicht mehr in Mittelsachsen engagiert sind. Dennoch präsentiert das Theater kein Provisorium. Was offenbart, dass Haufe seinen Job ernst nimmt – bis zur letzten Minute, denn die letzte Umbesetzung gibt’s kurz vor der Premiere: Weil Dimitra Kalaitzi-Tilikidou erkältet ist, springt die einheimische Musicalsängerin Christin Rettig ein, singt die Nebenrolle der Luisa von der Seite aus, während die indisponierte Griechin auf der Bühne spielt.

„Der Graf von Monte Christo“ gehört in eine Reihe von Erfolgsstücken, mit denen Wildhorn im vergangenen Jahrzehnt nicht nur in Deutschland Furore machte – „Jekyll & Hyde“ ist den hiesigen Musicalfans noch in guter Erinnerung. Alexandre Dumas‘ 800 Seiten dicker Mantel-und-Degen-Roman um Rache und Gerechtigkeit im Frankreich des frühen 19. Jahrhundert in knapp zweieinhalb Stunden zu pressen, scheint jedoch wesentlich komplizierter. Gerade in der ersten Hälfte wird dem Zuschauer beim flotten Handlungsgalopp bisweilen schwindlig, und als dann kurz vor der Pause in der Sterbeszene des Abbé Faria die Story endlich für einen Moment innehält, um Gefühle zu präsentieren, atmet man fast befreit auf.

Tontechnik an diesem Abend überfordert

Wie Stefan Haufe mit dieser Tour de Force umgeht, das nötigt Respekt ab. Nicht nur, dass er gleich im Eröffnungsbild den nur 16 Mann starken Chor so geschickt choreographiert, dass die kleine Bühne richtig musical-like proppevoll wirkt. Zudem hat Ausstatter Tilo Staudte dem Regisseur ein Metallungetüm auf die Bühne gestellt, das je nach Perspektive entweder Schiff oder Gefängnis ist und das, weil es drehbar ist, ein szenisches Nebeneinander der auch musikalisch verschachtelten Handlungsebenen erlaubt. So sehen wir den Titelhelden Edmond unschuldig im Kerker verschmachten, während seine Mercédès dem Drängen Mondegos nachgibt und diesen schließlich auch heiratet, weil er zuvor den Nebenbuhler für tot erklärt hat.

Den Hauptfiguren gibt dies viel Raum für große mimische Kunst. Schon Alexander Donesch spielt eigentlich drei Personen: einen naiven Seemann, der zum Jungkapitän befördert wird, einen rettungslos verzweifelten Gefangenen und einen würdevoll-finsteren Grafen von Monte Christo, der in seiner Rachsucht keine Grenzen kennt. Sängerisch bleibt im ersten Teil zwar einiges im Unklaren, aber möglicherweise liegt das eher an der an diesem Abend überforderten Tontechnik, die mit der Aussteuerung deutlich hörbare Probleme hat.

Kapellmeister entfacht Klangfeuerwerk

Auch Susanne Engelhardt durchschreitet als Mércèdes ein komplexes darstellerisches Universum. Den anfänglichen Jungmädchencharme vermag sie dabei ebenso zu spielen wie die in sich ruhende Liebe der gereiften Mutter, die die tickende Zeitbombe von Edmonds Rachsucht entschärfen und zum Happy End führen kann. In den unzähligen Nebenrollen fällt vor allem Philipp Trant auf, der dem Bösewicht Fernand Mondego nicht nur die passende explosive Mischung zwischen Habgier und Intrigantentum verleiht, sondern der eben auch musikalisch am meisten wagt und viel rockigen Sound in seine Stimme legt.

Was wohl auch in Sinne von José Luis Gutiérrez ist: Der junge mexikanische Kapellmeister entfacht im Orchestergraben ein regelrechtes Klangfeuerwerk und treibt die Musiker ein ums andere Mal gehörig durch die Partitur. Und weil selbst das noch nicht ganz zu einem vollends gelungen Musical-Abend reicht, greift Gutiérrez schließlich noch zur E-Gitarre und mimt am Pult der Mittelsächsischen Philharmonie den wilden Rockstar.

Von Hagen Kunze