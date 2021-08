Graffiti-Künstler trotzen dem Regen in Döbeln

Döbeln

„Wie läuft´s?“ Das war keine gescheite Frage, die man den Graffiti-Künstlern am Wochenende auf und an der Döbelner Fichtestraße stellen konnte. Es lief – und zwar im wahren Sinne des Wortes – die Farbe. Denn der Regen ließ diese bisweilen in vielen kleinen Rotznasen aus den Konturen laufen. Wer nicht gerade unter einem provisorischen Dach arbeitete, kannte das Problem.

Farbenfroh und vielschichtig strukturiert

So wie Martin und Gregor aus Halle. Sie hatten einen etwa 15 Meter langen Bereich der Betonwand an der Fichtestraße mit einem urbanen Motiv besprüht. Große Buchstaben, Silhouetten von Häusern, alles sehr farbenfroh und von vielschichtiger Struktur. „Nur allzu nahe sollte man nicht rangehen“, meinte Martin, als er das fertige Graffito fotografierte, mit Blick auf die künstlerische Einmischung des Wetters und dessen Folgen.

Kulturell offen und kunstvoll

Martin und Gregor waren zwei von über 35 Graffiti-Künstlern, die sich zum „Welwel Writers Weekend“ (WWW) getroffen hatten, um gemeinsam auf etwa 300 Metern eine eher trostlose Wandfläche zu gestalten. „Ein Abbruch kam für uns gar nicht in Frage“, sagte Tom Händler am Sonnabend vor Ort. Er hat das für Döbeln bisher einmalige Projekt gemeinsam mit Lukas Spreer angeschoben. Beide nutzen selbst die Spraydose, um sich künstlerisch auszudrücken. Gemeinsam mit Blogger und Mediengestalter Christoph Krämer, Betreiber der Plattform Graff.Funk, haben sie das Graffiti-Fest organisiert. Das soll Döbeln nicht nur als kulturell offene und kunstvolle Stadt präsentieren. Und zeigen, dass Graffiti nichts mit den Schmierereien zu tun haben, die fremdes Eigentum verschandeln und immer wieder für Ärger sorgen.

Legale Sprühfläche gewünscht

Und das wurde bereits am Sonnabendnachmittag deutlich. Mit irgendwelchen hingerotzten einfarbigen Buchstabenkritzeleien an fremdem Eigentum, die immer wieder für Ärger sorgen, hat die an der Fichtestraße praktizierte Sprühfarbenmalerei überhaupt nichts zu tun. Mit einer Präzision, die dem Betrachter Respekt einflößt, zog Martin aus Halle beispielsweise geschwungene Linien, die auch langsam verblassen. handwerkliches Können nennt der Künstler diese Fähigkeit. Tom Händler wünscht sich einen zweiten legalen „Spot“, also einen Ort, an dem Sprayer künstlerisch tätig werden können.

Sprayen gegen Naturgewalt

Als die Hallenser ihr Kunstwerk bereits fertig gestellt hatten, arbeiten die Mitglieder des 6-köpfigen Teams „Mad Flavour“ noch an ihrem Teil des Gesamtkunstwerks. Die Sprayer der Crew kommen aus Leipzig Dresden, Weimar und Berlin. Sie verschönerten die Innenseite der Mauer an der Ostseite des Geländes zur Mulde hin. „Uns sitzt die Zeit im Nacken, es ist noch ein ganzes Stück zu tun“, sagte einer der Künstler. Auch sie kämpften gegen die Naturgewalt, sprich den Regen.

High Noon in Döbeln

„Wildwest“ lautete die Thematik des 1. WWW. Und ein Graffito zeigt so zum Beispiel einen Bahnhof und eine Uhr. Auch wenn es auf dieser ein paar Minuten vor zwei ist, lässt sich doch der Film erahnen, den die Künstler hier illustriert haben. Bahnhof, Uhr, Gary Cooper, Grace Kelly, – „High Noon“, ein Westernklassiker von Fred Zinnemann aus dem Jahr 1952.

