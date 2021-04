Döbeln

Jetzt kommen die letzten grauen Platten an die Reihe. Döbelns größter Wohnungsvermieter, die TAG Wohnen, hat jetzt die Pläne wieder für die fünfgeschossigen Wohnblöcke entlang der Zwingerstraße und der Johannisstraße wieder aus der Schublade geholt.

Quartiersmanager Ronny Schäfer von der TAG hat das Thema seit fünf Jahren auf dem Tisch. Doch die Idee, den schon länger größtenteils leer stehenden Block zu gestalten und umzubauen existieren schon wesentlich länger. In den 1990-er Jahren gehörte das graue Elend der später verkauften stadteigenen Döbelner Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (DWVG). Die hatte damals schon keine neuen Mietverträge mehr abgeschlossen, wenn Altmieter auszogen. So leerten sich die Wohnungen. Der Plan der DWVG war, zwei Geschosse abzureißen und das Wohnobjekt in der Höhe an die Bebauung rundherum anzupassen.

Die TAG Wohnen plant jetzt anderes. Der Gebäudeteil entlang der Johannisstraße wird saniert und an der Hofseite mit einem Aufzug versehen. So werden die zu der kleinen Straße liegenden Wohnungen bis zur obersten Etage für alle Altersgruppen gut erreichbar sein. Entstehen sollen Wohnungsgrößen von der Einraum- bis zur Vierraumwohnung. Zur Johannistraße erhält jede Wohnung einen Balkon.

Der Gebäudeflügel an der Zwingerstraße gestaltete sich für die Architekten der TAG etwas komplizierter. Hier sollen große Wohnungen in den unterschiedlichen Grundrissen entstehen. Denn diese sind gerade am Markt besonders begehrt. Das Unternehmen hatte zuletzt Am Holländer 15/16 in Döbeln-Nord einen Wohnblock mit vielen großen Wohnungen und Fahrstuhl saniert. Das vorher zu 50 bis 60 Prozent leerstehende Wohnobjekt ist seither voll vermietet. Ähnliches rechnet sich das Wohnungsunternehmen bei der guten Innenstadtlage des Carrés in der Johannissstraße/Zwingerstraße aus.

Architektonisch wird der Gebäudeteil entlang der Zwingerstraße aber abgetreppt. Das die drei versetzten Gebäudeteile werden von der Johannisstraße von fünf auf drei und zwei Etagen abgetreppt. Denn ansonsten hätte man an die drei Teile diese Gebäudeflügels auch drei Aufzüge bauen müssen. Das hätte den Kostenrahmen sicher gesprengt.

Der Kostenrahmen ist gerade auch noch das entscheidende Kriterium. „Aktuell werden die Preise für das Bauvorhaben eingeholt. Danach wird verhandelt und die technische Ausführung besprochen., Schlimmstenfalls müssen auch Alternativen diskutiert werden, denn wir müssen die Wirtschaftlichkeit des Projektes im Blick behalten. Denn ganz oben auf der Agenda der TAG steht, dass wir gemessen am lokal vorhandenen Mietermarkt bezahlbaren Wohnraum anbieten wollen“, sagt Dirk Förste-Wehle, Leiter für Immobilienmanagement bei der TAG Wohnen. Dafür müssen die zu erwartenden Baukosten in einem gesunden Verhältnis zur zu geplanten Miete stehen. Das macht das Vorhaben zu einem sehr ambitionierten Projekt, denn dieser Bereich des Bauhandwerkes ist gerade recht überhitzt.

Dennoch sind Dirk Förster-Wehle und Ronny Schäfer von der TAG zuversichtlich und haben schon mal den Bauantrag für das Projekt ist gestellt. Wenn es auch mit den Baupreisen klappt, könnte im Herbst Baustart sein. Mindestens ein Jahr Bauzeit ist dann angesetzt.

Für das Projekt spricht eine in Döbeln sehr positive Entwicklung. Während in Großstädten viele Menschen wieder nach draußen ziehen, gibt es in Döbeln den Trend, in die Stadt zu ziehen. „In Döbeln hat man in jedem Lebensalter alle Angebote, die man braucht und das auf kurzem Wege“, ist Dirk Förster-Wehle überzeugt.

Von Thomas Sparrer