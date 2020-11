Greifendorf

Unbekannte machten am vergangenen Wochenende in Greifendorf eine eher außergewöhnliche Beute. Die Diebe fischten aus einem Fischaufzuchtbecken an der Döbelner Straße insgesamt rund 30 Kilogramm Forellen und etwa 1000 Jungkarpfen ab. Sie nahmen die Beute zusammen mit Netzen und anderem Zubehör mit. Der entstandene Schaden beträgt etwa 650 Euro.

Von Olaf Büchel