Oederan

Ein Feuer in einer Lagerhalle in Oederan ( Mittelsachsen) hat am Sonntagabend einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Das Feuer brach am Mittag in der Halle eines Verpackungs- und Kunststoffverarbeitungsunternehmens aus, wie die Polizei mitteilte. Die Löscharbeiten waren am Abend noch nicht abgeschlossen. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Ursache des Feuers war zunächst unbekannt, zur Höhe des entstandenen Schadens lagen zunächst ebenfalls keine Angaben vor.

Von LVZ/dpa