Brand mitten im Thümmlitzwald: Sägewerk Seidewitz bei Grimma in Flammen

Am frühen Freitagmorgen stieg über dem Thümmlitzwald eine weithin sichtbare Rauchwolke auf. Im Sägewerk Seidewitz bei Grimma ist gegen 5.30 Uhr ein Stapel mit Baumstämmen in Flammen aufgegangen.

Rund 60 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Zschoppach, Mutzschen, Grimma , Kössern und Leipnitz sowie die Mannen der Wasserwacht Ragewitz sind im Einsatz, um die Flammen einzudämmen.

Feuerwehrkräfte der umliegenden Kommunen kämpfen gegen die Flammen. Quelle: Frank Schmidt

Keine Gefahr für angrenzenden Wald

Obwohl sich das Sägewerk mitten im Thümmlitzwald befindet und derzeit durch extreme Trockenheit eine hohe Waldbrandgefahr besteht, konnte bislang verhindert werden, dass Flammen auf den angrenzenden Wald übergreifen. Auch wurde ein gefährlicher Funkenflug weitgehend verhindert. Nicht zu vermeiden war, dass die Rauch- und Qualmwolke in nördliche Richtung abzog und somit auch über Böhlen zu spüren war. Anwohner waren gut beraten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die Rauchsäule über dem Thümmlitzwald war kilometerweit zu sehen. Quelle: Frank Schmidt

Löschwasserversorgung gesichert

Zur Wasserversorgung wurde ein künstlich angelegter Feuerlöschteich unmittelbar vor den Werkstoren des Sägewerk angezapft. Weil dessen Kapazität auch nur begrenzt ist“, so Feuerwehrsprecher Thomas Knoblich, „wurde ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet, um im Ort Seidewitz Löschwasser zu tanken. Hier stand uns eine 200-er Leitung zur Verfügung, weshalb das Betanken zügig lief und es zu keinem Engpass in der Löschwasserversorgung kam.“ Glück im Unglück habe man gehabt, dass es nahezu windstill war, so dass die Flammen nicht zusätzlich angefacht worden sind. Zudem sind die Löscharbeiten durch den Einsatz eines Baggers erleichtert worden, der den Holzstapel auseinander gezogen hat.

Mithilfe eines Baggers wurde der Holzstapel zum Ablöschen auseinander gezogen Quelle: Feuerwehr Grimma

Weil bei der Hitzeentwicklung Wasser allein nicht ausreichend war, wurde Löschschaum eingesetzt. Erst gegen zehn Uhr, und damit laut Knoblich dann doch relativ zeitnah, war das Feuer gelöscht. Die Brandursache ist derzeit unklar. Polizei sowie Rettungsdienst zur medizinischen Absicherung der Einsatzkräfte sind vor Ort.

Weitere Alarmierungen

Der Einsatz in Seidewitz lief noch, schon trafen zwei weitere Alarmierungen ein. Zunächst wurden Kräfte abgezogen, um in der Muldentalhalle Grimma auf das Auslösen der Brandmeldeanlage zu reagieren, was sich aber als ein technischer Defekt erwies. Dann galt es in Grimma noch eine Ölspur zu beseitigen, für die Kameraden aus rückwärtigen Diensten eingesetzt worden waren.

