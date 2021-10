Döbeln

Lisa Schiegl ist dankbar. Die 30-jährige Döbelnerin, die seit einem Rückenmarksinfarkt im März dieses Jahres von den Schultern querschnittsgelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen ist, will unbedingt wieder als Lehrerin an ihrer Schule in Wurzen arbeiten. Dafür braucht es viele Hilfsmittel, die eine Menge Geld kosten.

Schüler erlaufen über 30000 Euro

Am Wurzener Lichtwer-Gymnasium ist deshalb vor anderthalb Wochen ein Spendenlauf für die Pädagogin organisiert worden. Schüler, Kollegen, Eltern, selbst unbeteiligte Privatleute und Firmen haben ein Riesen-Herz bewiesen. Vor, während und nach dem Lauf für Lisa Schiegl, der derzeit in der Reha darum kämpft, wenigstens ihre Arme wieder bewegen zu können, seien bislang über 32000 Euro eingegangen. „Ausgewertet haben wir sowohl die Kontoauszüge als auch die Gelder, die in der Spendenbox landeten“, berichtet Englischlehrer Horst Kosel, der genauso glücklich über das Ergebnis ist wie seine Kollegin selbst. Bei der genannten Spendensumme handele es sich um einen Zwischenstand. „Auch nach dem Stichtag kann weiter gespendet werden“, so Kosel. Allein ein spezieller Rollstuhl, den die junge Frau brauchen würde, um wieder zu unterrichten, kostet rund 30000 Euro. Hinzu kommen viele andere technische Hilfsmittel und personelle Assistenz, die finanziert werden müssen.

Familie startet online Spendenaktion

Lisa Schiegl hätte nie gedacht, dass so viele Menschen so großen Anteil an ihrem Schicksal nehmen würden. „Das macht es alles ein bisschen leichter für mich.“ Denn trotz ihrer so positiven Lebenseinstellung habe sie auch dunkle Momente. Ihr Leben veränderte sich am 6. März. Über Nacht war sie nicht mehr in der Lage, ihr Leben ohne Hilfe zu führen: Sie ist von den Schultern an komplett gelähmt. „Ich kann froh sein, dass ich noch da bin. Dass ich noch ich bin.“ Mit bewundernswertem Optimismus kämpft die Fremdsprachenlehrerin für ihre Rückkehr in ein selbstständiges Leben, zurück in ihren Beruf.

Unterstützung erfährt die lebensfrohe junge Frau, die mit ihren drei Schwestern in Mochau groß geworden ist und das Döbelner Gymnasium besucht hat, natürlich auch von ihrer Familie. Die hat auf der Online-Plattform gofundme ebenfalls eine Spendenaktion gestartet, um Lisa Schiegl den Weg zurück ins Leben zu erleichtern und erforderliche Umbaumaßnahmen für ihre Rückkehr aus der Reh finanzieren zu können. Inzwischen sind knapp 40000 Euro auf dem Portal eingegangen. Die Spendenaktion ist weiterhin aktiv.

Von Manuela Engelmann-Bunk / Haig Latchinian