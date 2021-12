Große Bescherung für Kiebitzer Kita-Knirpse

Kiebitz

Löscheinsatz bei den Sonnenkindern: In der Kiebitzer Kindertagesstätte düsen die Knirpse ab sofort mit einer eigenen kleinen Feuerwehr zum Einsatz. Am Mittwoch war nämlich große Bescherung in der Einrichtung. Der Weihnachtsmann schaute vorbei. Und der war eigentlich eine Weihnachtsfrau, denn Haus-Leiterin Kati Staats steckte im roten Kostüm. Im Gepäck hatte sie Bücher, einen Kinderwagen, ein Indoor-Holz-Klettergerüst, ein Dumper-Rutschauto und eben die große Feuerwehr. Und die kann sogar Wasser durch die Gegend spritzen. Damit sind die Jungen und Mädchen gerüstet für den Löscheinsatz im Kita-Garten.

Große Bescherung in der Kiebitzer Kindertagesstätte: Der Weihnachtsmann schaute vorbei und brachte Bücher, Puppenwagen, Klettergerüst und Rutschautos. Quelle: Sven Bartsch

Übergeben hat das neue Gefährt Ortsvorsteherin Franziska Dinor. Dass der Ortschaftsrat jedes Jahr ein Geschenk für die Knirpse hat, ist schon Tradition. „Eigentlich war das immer unser Dankeschön dafür, dass der Kindergarten bei unserem Weihnachtsmarkt aufgetreten ist. Wegen Corona veranstalteten wir den jetzt schon das zweite Jahr in Folge nicht. Deswegen sollen die Kinder aber nicht auf ihre Geschenke verzichten“, sagt Franziska Dinor, die nicht nur Ortsvorsteherin ist, sondern auch Gruppenvertreterin für die Krippengruppe ihres Sohnes.

Für den Ortschaftsrat endet mit der Geschenkübergabe das Arbeitsjahr. Aufgrund der Corona-Krise musste einiges abgesagt und manche Sitzung verschoben werden. Trotzdem trafen sich die Mitglieder des Ortschaftsrates zum Arbeitseinsatz, um den Dorfplatz ein wenig aufzuhübschen. Und erst vor wenigen Tagen wurde eine Pflanzaktion durchgeführt. Die Baumschule Müller bepflanzte die Insel in Kiebitz, dort wo mal ein Abrisshaus stand, mit Büschen. Und auch in Obersteina wurden zwei Obstbäume direkt an der Staatsstraße gepflanzt. Im nächsten Jahr soll es damit weitergehen und noch mehr Bäume in die Erde gebracht werden.

Von Stephanie Helm