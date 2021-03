Große Kreisstadt Döbeln soll keinen Wirtschaftsförderer bekommen

Döbeln

Außer Spesen nichts gewesen. Nach ausgedehnten Debatten im Stadtrat, Antragsanpassungen seitens der FDP und Kompromissvorschlägen von der Stadt gibt es nun weder einen beschlossenen Auftrag an den Oberbürgermeister der Stadt Döbeln, eine Planstelle Wirtschaftsförderung in der Verwaltung zu schaffen. Noch gibt es einen Beschluss zum als Kompromiss angebotenen Vorschlag der Stadt, den geplanten Citymanager perspektivisch für ein paar Stunden für die Wirtschaftsförderung einzustellen. Entweder, oder – lautete die Devise. Entweder die FDP trete von ihrem Antrag zurück und man hätte über den Gegenvorschlag der Stadt befinden können. Oder sie bleibe bei ihrem Antrag – was sie tat – und damit nahm Oberbürgermeister Sven Liebhauser (CDU) den städtischen Vorschlag zurück.

„Wirtschaftsförderung rückschauend sehr erfolgreich gemeistert“

Nur acht Befürworter des FDP-Antrages gab es unter 23 anwesenden Stadträten, womit dieser mehrheitlich abgelehnt wurde. Die CDU stimmte dagegen, weil die Aufgabe der Wirtschaftsförderung den Worten von Fraktionschef Rudolf Lehle „rückschauend sehr erfolgreich gemeistert wird.“ Die AfD hätte nur zugestimmt, wenn durch die Schaffung der Planstelle direkt Geld an Händler und Gewerbetreibende fließen würde.

Peter Draßdo (FDP) versuchte den Antrag mit Aufrechnung von Personalkosten und Gewerbesteuereinnahmen zu untermauern. In einem 15-Millionen-Haushalt müsse es den Spielraum für eine 50 000-Euro-Planstelle geben. Eine andere Möglichkeit sei, einen geeigneten Mitarbeiter im Haus zu finden. Es gehe doch um den Grundsatz. Und damit um das Eingeständnis, dass die Aufgabe der Wirtschaftsförderung viel zu groß sei, um nebenbei vom Oberbürgermeister mit erledigt werden zu können.

„Das ist Verwalten, kein Agieren“

Die Fraktion „Wir für Döbeln“ unterstützte den Antrag. Immer wieder auf die erfolgreiche Ansiedlung des Erdbeerlandes zu verweisen, reiche nicht. „Das ist Verwalten, kein Agieren“, so Fraktionschef Dietmar Damm. Genau das strich auch die FDP/Freie Wähler in Redebeiträgen von Rocco Werner und Sven Weißflog heraus: Es gehe nicht darum, die Arbeit der Verwaltung zu kritisieren. Doch es brauche jemanden, der aktiv wird, nicht nur abarbeitet. Jemanden, der mit Herz und Verstand diese Aufgabe ausfülle. Sven Weißflog bat um die Entscheidung, wo man denn überhaupt hin wolle.

Von Manuela Engelmann-Bunk