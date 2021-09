Große Spendenbereitschaft in Ostrau

Ostrau/Kall

Auch wenn seit dem Benefizabend, den die Ostrauer Feuerwehr für die Kameraden aus dem Städtchen Kall in Nordrhein-Westfalen organisierten, schon ein paar Wochen ins Land gegangen sind: Nicht nur bei Bürgermeister Dirk Schilling (CDU) ist der Abend auch heute noch präsent. Vor allem die Gespräche, die die Ostrauer mit ihren Gästen aus Kall führten, hallen noch immer nach. Die Kameraden, die den weiten Weg nach Ostrau auf sich nahmen und damit der Einladung der Ostrauer folgten, kämpften während und nach der Hochwasserkatastrophe Mitte Juli um Menschenleben, um Hab und Gut und ganze Existenzen.

„Was die Kameraden dort erlebt haben, kann man nicht begreifen. Menschen sind vor den Augen der Kameraden gestorben. Das will man nicht erleben“, sagt Bürgermeister Dirk Schilling über die erschütternden Gespräche mit den Kameraden aus Kall. Für die Ostrauer war klar: Wir wollen helfen. Und zwar nicht irgendwo, sondern genau dort. In Kall. Bei den Kameraden, deren Geschichten sie gehört und bei denen sie mitgefühlt haben. Über 3.000 Euro sind an diesem Benefizabend zusammen gekommen.

Auf dem von der Gemeinde zusätzlich eingerichteten Spendenkonto kamen noch einmal 3.700 Euro zusammen. Noch bis zum Ende des Monats kann auf das Konto gespendet werden. Das geht mit dem Spendenzweck: „Fluthilfe 2021“. Die Bankverbindung bei der Sparkasse Döbeln lautet: IBAN: DE 43 8605 5462 0036 9500 01, BIC: SOLADES1DLN. Zeitnah wollen die Ostrauer das beim gesammelte Geld dann nach Kall bringen. Damit es dort ankommt, wo es dringend benötigt wird.

Von Stephanie Helm