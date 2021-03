Große Stars auf kleiner Bühne: Ostrau plant Schlagerfest

Ostrau

Zum ersten Mal soll es in Ostrau ein Schlagerfest geben. Mit etwa 800 Besuchern plant Bürgermeister Dirk Schilling (CDU). In Zeiten von Corona und dem derzeitigen Infektionsgeschehen klingt das utopisch. Dessen ist sich Schilling bewusst. „Das soll kein Pokerspiel werden, aber wir wollen ein Zeichen setzen. Wir haben die feste Absicht, das zu machen“, sagt er. Trotzdem muss er die derzeit altbekannten Worte „unter Vorbehalt“ hinzufügen. Denn ob eine solch große Veranstaltung überhaupt stattfinden kann, hängt von der Corona-Lage ab. Doch Dirk Schilling ist optimistisch und hofft, dass die Infektionszahlen in Richtung Sommer wieder nach unten gehen. So wie letztes Jahr.

Überdachte Bühne

An drei Tagen, vom 7. bis 9. Mai, soll der Festplatz an der Döbelner Straße in Ostrau zum Domizil für Schlagerstars und Schlagerfans werden. So wie auch beim Kartoffelfest. Das konnte im vergangenen Jahr als eine der wenigen Großveranstaltungen trotz Corona über die Bühne gehen. „Das Konzept zum Schlagerfest ist ähnlich dem des Kartoffelfests im vergangenen Jahr“, erklärt der Bürgermeister. Es wird eine Freiluftveranstaltung. Ein Zelt wird es nicht geben, nur die Bühne ist überdacht.

Roland-Kaiser-Double engagiert

Das eigentliche Highlight verrät Dirk Schilling zum Schluss: Wer kommt denn nach Ostrau, um auf der großen Schlagerbühne zu stehen? Vincent Gross und Anna-Maria Zimmermann – beides feste Größen in der Schlagerwelt. Außerdem wird ein Roland-Kaiser-Double am Sonnabendnachmittag auf den Abend einstimmen. Am Freitagabend wird die Blues- und Rockband Engerling auf der Bühne stehen. Am Sonntag bildet der Frühschoppen mit den Original Jahnataler Blasmusikanten den Abschluss der drei Festtage. „Die Künstlerverträge müssen noch festgezurrt werden. Das haben wir uns bis Mitte April offen gelassen“, so Schilling.

Das Fieber fehlt

Wie beim Kartoffelfest soll auch der Festplatz wieder hergerichtet werden – als Familien- und Händlertag. Der Gewerbeverband ist schon mit im Boot.

Doch warum überhaupt ein Schlagerfest? „Wir wollten mal was anderes machen und nicht erst wieder bis zum Herbst warten“, sagt das Gemeindeoberhaupt. Die Organisation des Kartoffelfestes ist schon zur Routine geworden. Dem Bürgermeister fehlt das Feuer. „Wenn ich mich noch an das erste Blasmusikfestival erinnere. Das muss 2003 gewesen sein. Das Fieber, das wir da hatten...“, schwelgt er in Erinnerung. So ein Fieber will Dirk Schilling wieder erleben.

Eintritt mit negativem Testergebnis

Zwischen zehn und 15 Euro soll der Eintritt kosten. Allerdings nur am Freitag- und Sonnabendabend. „Der Sonnabendnachmittag und der Sonntag sind weiterhin ohne Eintritt“, erklärt Schilling. Dass die Gemeinde erstmals Eintritt für eine Veranstaltung nimmt, hat vor allem etwas mit dem erhöhten Aufwand für das Schlagerfest zu tun. Die Künstler kosten Geld und auch die engagierte Security wird mehr zu tun haben als zuvor. Negative Testergebnisse prüfen zum Beispiel.

Denn das ist etwas, was sich Bürgermeister Dirk Schilling vorstellen kann, um eine so große Veranstaltung in Tagen wie diesen zu realisieren: Eintritt nur mit negativem Testergebnis. „Ob wir die Veranstaltung machen können, hängt davon ab, wie die Corona-Lage ist. Und wenn negative Schnelltests dabei helfen, dass wir endlich wieder ein Fest feiern dürfen, dann ziehe ich das in Erwägung.“ Voraussetzung dafür ist, dass ausreichend Tests zur Verfügung stehen. Die Entscheidung, ob das Schlagerfest stattfinden kann, fällt beim Landratsamt. Und das auch nicht heute, sondern im Laufe der nächsten Wochen. Je nach Corona-Lage.

Von Stephanie Helm