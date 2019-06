Ehrenberg

Feuerwehr und Polizei wurden am Sonnabendnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zu einem Brand an die Lochmühlenstraße in Ehrenberg (Gemeinde Kriebstein) gerufen.

Pyrotechnik im Spiel

Vor Ort war offenbar durch Pyrotechnik ein Holzhaufen in den Ausmaßen von rund sechs mal sechs Metern in Brand geraten. Spaziergänger verhinderten eine schnelle Ausbreitung. Die Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen.

Polizei ermittelt

Verletzt wurde durch das Feuer und bei dem Einsatz der Feuerwehr niemand. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von Olaf Büchel