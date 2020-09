Großer Schwung für Döbeln Kitas

Döbeln

Gute Erzieher sind am Arbeitsmarkt gefragt. Deshalb hat die Stadt Döbeln mal eben 15 neuen Erzieher für ihre elf städtischen Kindereinrichtungen eingestellt. Oberbürgermeister Sven Liebhauser begrüßte die neu eingestellten Männer und Frauen am Mittwochmorgen persönlich und mit je einem Blümchen im Rathaus.

„Unsere Kindereinrichtungen sind uns wichtig. Und sie stehen im Fokus, denn gerade kamen wir nicht umhin, die Elternbeiträge anzuheben“, sagte der Oberbürgermeister. Als Vater von drei Kindern schmecke ihm das auch nicht. Doch für einen besseren Betreuungsschlüssel braucht es eben auch mehr Personal.

Anzeige

13 Frauen und zwei Männer

Das saß gestern vor ihm. 13 Frauen und zwei junge Männer verstärken jetzt die Teams in den Kindereinrichtungen Rößchengrund, Tausendfüßler in Döbeln-Nord, Bussibär in Großbauchlitz, den Hort in Döbeln-Ost oder das Zwergenstübchen in Ebersbach. Die neuen Erzieherinnen und Erzieher wurden im Juli (4), im August (7), und einer im September eingestellt. Zwei starten im Oktober und einer im November. „Wir sind nach der Verbesserung des Betreuungsschlüssels im vergangenen Jahr bei der Suche nach gut qualifizierten Erziehern an die Grenzen des Arbeitsmarktes gestoßen. Deshalb machen wir in diesem Jahr einen großen Wurf“, begründet der Bürgermeister. Die neuen Kollegen sollen nicht nur in den Ruhestand gehende ältere Erzieherinnen ersetzen, sondern die Teams in den Einrichtungen entlasten und verstärken.

Weitere LVZ+ Artikel

„Ich denke, dass wir unseren Eltern guten Gewissens sagen können, dass ihre Elternbeiträge, unser städtischer Anteil und der Landesanteil an den Betreuungskosten gut angelegt sind. Sie als Erzieher machen eine wichtige Arbeit, wenn sie die Grundsteine für die Bildung unserer Kinder legen“, so Liebhauser.

1255 Betreuungsplätze

In den elf von der Stadt Döbeln getragenen Kindereinrichtungen gibt es in Kinderkrippe, Kindergarten und Hort insgesamt 1255 Betreuungsplätze. 15 Mitarbeiter sind in den Leitungen der Einrichtungen beschäftigt, 130 als Erzieherinnen und Erzieher in den Gruppen. „Darunter sind auch neun männliche Kollegen“, freut sich Jana Finke, Sachgebietsleiterin für Kitas und Schulen im Rathaus.

Einer von ihnen ist Tim Tauber. Der 22-Jährige hat nach der Ausbildung zum Sozialassistenten am Beruflichen Schulzentrum Döbeln die Erzieherausbildung erfolgreich absolviert. So auch Franziska Hanns (25). Nach dem Fachabitur am BSZ in Döbeln, absolvierte sie eine verkürzte Ausbildung zum Sozialassistentin und schloss die Erzieherausbildung an. Die erste Berufserfahrungen sammelte sie als Angestellte der Stadt Mittweida als Horterzieherin. Nun klappte der Wechsel der Döbelnerin zurück in ihre Heimatstadt. Im Ebersbacher Zwergenstübchen freut sie sich besonders auf den Umgang mit kleineren Kindern.

Zurück zu ihren Wurzeln kehrt Ines Buschmann. Die 52-jährige Erzieherin hat den Beruf von der Pike gelernt und verlor in den 90-er Jahren als junge Erzieherin in der Zeit der Kita-Schließungen ihren Job. Im Landratsamt und zuletzt im Jobcenter verbrachte sie ihr weiteres Berufsleben. Jetzt freut sie sich auf den Umgang mit Kindern ihrem geliebten früheren Beruf.

Von Thomas Sparrer